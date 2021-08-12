"Навіть злива проти окупантів": Кулеба прокоментував візит Лаврова до Криму
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував приїзд глави МЗС РФ Сергія Лаврова до окупованого Криму, заявивши, що навіть злива - проти окупантів
Про це він написав у Twitter.
"Навіть злива - проти російських окупантів, і це ще "камені з неба" не почали падати. А от саміт "Кримської платформи" відбудеться за будь-якої погоди", - зазначив Кулеба.
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Раніше ЗМІ повідомили, що у програму візиту Лаврова внесли корективи через зливу.
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