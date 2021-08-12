"Навіть злива проти окупантів": Кулеба прокоментував візит Лаврова до Криму

Про це він написав у Twitter.



"Навіть злива - проти російських окупантів, і це ще "камені з неба" не почали падати. А от саміт "Кримської платформи" відбудеться за будь-якої погоди", - зазначив Кулеба.



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Раніше ЗМІ повідомили, що у програму візиту Лаврова внесли корективи через зливу.

Навіть злива — проти російських окупантів, і це ще «камені з неба» не почали падати. А от саміт Кримської платформи відбудеться за будь-якої погоди. https://t.co/whcrDyUPdr — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 12, 2021