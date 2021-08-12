Очільник МЗС РФ Лавров приїхав до окупованого Криму на молодіжний форум
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров незаконно прибув до окупованого Криму, де проводить зустріч на молодіжному форумі "Таврида"
Про це повідомляє Радіо Свобода.
У міністерстві повідомляли, що Лавров буде спілкуватися з учасниками форуму в Судаку близько двох годин.
"Російський" молодіжний освітній форум "Таврида" відкрили в 2014 році, після окупації Росією українського Криму.
Незважаючи на протести, в окупованому Криму триває освоєння території бухти Капсель під арт-кластер форуму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.7
Купівля 26.7Продаж 26.92
-
EUR
Купівля 31.27Продаж 31.64
- Актуальне
- Важливе