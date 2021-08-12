Очільник МЗС РФ Лавров приїхав до окупованого Криму на молодіжний форум

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У міністерстві повідомляли, що Лавров буде спілкуватися з учасниками форуму в Судаку близько двох годин.

"Російський" молодіжний освітній форум "Таврида" відкрили в 2014 році, після окупації Росією українського Криму.



Незважаючи на протести, в окупованому Криму триває освоєння території бухти Капсель під арт-кластер форуму.



