Навколо атомної станції не має бути військових дій, — міністерка енергетики США Ґренголм

Про це міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм заявила в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Ми згодні з демілітаризацією, навколо атомної станції не має бути військових дій. Крапка. Це надзвичайно небезпечно. Ми дуже уважно стежимо за ситуацією. У регіоні є датчики, за якими спостерігають наші вчені. Ми рішуче засуджуємо те, що зробила Росія", - заявила вона.

Ґренголм також закликала припинити бойові дії навколо ЗАЕС.

"Ми хочемо, щоб вони повернули контроль над станцією українцям. Ми дуже вдячні працівникам станції, які продовжують її обслуговувати та намагаються дотримуватися правил безпеки. Але ми хочемо, аби Міжнародне агентство з атомної енергії мало доступ, щоб вони могли допомогти з безпекою, могли спостерігати й переконатися, що протоколи безпеки впроваджуються. І цього ще не сталося. Тому ми закликаємо Росію повернути контроль українцям. І всі військові дії біля станції мають припинитися", - наголосила міністерка.

Вона додала, що кінцева мета - повернути станцію українській владі, переконатися, що ми ведемо постійний моніторинг і немає ознак радіологічного забруднення. За словами Ґренголм, ніхто з країн світу не хоче ядерної катастрофи, а у випадку надзвичайної події радіоактивні опади можуть завдати шкоди самій Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив про можливі провокації РФ, щодо візиту МАГАТЕ на територію ЗАЕС та заявив, що делегація має дістатися до атомної електростанції тільки через територію контрольовану урядом України.

18 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію.

18 серпня у Енергоатомі повідомили, що окупанти погрожують зупинити Запорізьку АЕС. НАЕК "Енергоатом" наголосила, що зупинка роботи Запорізької атомної станції окупантами наблизить сценарій радіаційної катастрофи.