Наводила ракети на "зерновий коридор": СБУ оголосила підозру жительці Одещини

Про це пише пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваною виявилася жителька селища Приморське Одеської області. Жінка спілкувалася з російськими окупантами через свого сина, який перебуває в Росії.

Підозрювану цікавили місця базування Сил оборони та логістичні центри експорту українського зерна поблизу акваторії Чорного моря.

Правоохоронці затримали жінку та вилучили у неї мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Жительці Одещини загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.