Наводила ракети на "зерновий коридор": СБУ оголосила підозру жительці Одещини
Служба безпеки затримала місцеву жительку Одеської області, яка збирала місця базування українських сил та наводила російські ракети на "зерновий коридор"
Про це пише пресцентр СБУ.
Зазначається, що підозрюваною виявилася жителька селища Приморське Одеської області. Жінка спілкувалася з російськими окупантами через свого сина, який перебуває в Росії.
Підозрювану цікавили місця базування Сил оборони та логістичні центри експорту українського зерна поблизу акваторії Чорного моря.
Правоохоронці затримали жінку та вилучили у неї мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану);
- ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Жительці Одещини загрожує до 12 років тюрми.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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