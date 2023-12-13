Наводила ворожі ракети на позиції ЗСУ біля Запоріжжя: дружині настоятеля храму УПЦ МП оголосили підозру

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За даними слідства, за координатами фігурантки російські окупанти намагались уразити місця базування Сил оборони поблизу Запоріжжя. Насамперед ворога цікавили пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Співробітники СБУ затримали підозрювану у власному помешканні в одному із селищ неподалік Запоріжжя.

Фото: СБУ

Як встановило розслідування, фігурантка ще з початку повномасштабного вторгнення РФ підтримувала злочинні дії російських загарбників і сподівалась на захоплення всього південного регіону України. Вона неодноразово розповідала про це своїм знайомим з Москви під час телефонних розмов.

Згодом фігурантка почала відстежувати місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на території громади. Отриману інформацію вона месенджером передавала своїм знайомим в Росії, які потім звітували про це представникам спецслужб РФ.

Під час обшуків у будинку затриманої виявили мобільний телефон, який вона використовувала для передачі закритої інформації.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки оголосили фігурантці підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.