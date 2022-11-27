Навряд чи в Кремлі готові ліквідувати Лукашенка, - Тетерук
Офіцер добровольчого формування "Вільна Україна" Андрій Тетерук переконаний, що в Кремлі не готові нейтралізувати самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Лукашенко зараз знаходиться в ситуації, коли він змушений буде виконувати накази та діяти так, як потрібно Кремлю. Тому вигинатися йому вже ніхто не дозволить. І найголовніше те, що він це визнає. Тому ситуація на кордоні з Білоруссю є загрозливою та складною", - вважає Тетерук.
Офіцер добровольчого формування "Вільна Україна" вважає, що в Кремлі не готові ліквідувати Лукашенка
"Я не думаю, що ліквідація Лукашенка зіграє на користь Кремля. Оскільки будь-який очільник має досягти певного впливу на силовий блок держави. Адже ситуація в самій Білорусі нестабільна. Ще якихось два роки тому Лукашенко ледь втримався при владі. Тому, якщо він зараз буде нейтралізований, то може статись так, що озброєння ЗС Білорусі та правоохоронних органів можна буде використати проти самого режиму Лукашенка", - додав він.
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