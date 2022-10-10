Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Від Лукашенка ми часто чули заяви, що він буде з Росією у будь-якому випадку. З Білорусі останнім часом вивозять велику кількість боєприпасів, ствольної артилерії, також танки на територію Росії, щоб росіяни це все використовували у війні проти України. Адже, коли готуєшся до нападу, то не віддаєш свою техніку та боєприпаси. І другий дуже важливий аспект – це наявність необхідної кількості особового складу, підрозділів на території Білорусі", - пояснив військовий експерт.



Олександр Коваленко зазначив щодо присутності російських військ на території Білорусі, відомо, що це розрахунки зенітно-ракетних комплексів С-300, С-400, РЕП, РЛС, ЗРК "Панцир-С1", також персонал обслуги цих всіх комплексів, тобто це не штурмові підрозділи, а, умовно кажучи, підрозділи тилу.



"Тому, коли на територію Білорусі будуть заїжджати передові підрозділи штурмового характеру, то тоді можемо говорити, що ведеться підготовка для початку повномасштабного вторгнення на північний плацдарм. Але на сьогодні є лише загрози з вуст Лукашенка, а у наявності ця загроза складається з шести батальйонно-тактичних груп з боку Білорусі, які розташовані у вздовж кордону, навіть не в одній локації. А цього критично недостатньо, щоб так погрожувати", - підсумував Коваленко.

10 жовтня ОК "Північ" повідомило, що наступальних дій та проривів кордону з боку Білорусі та Росії не зафіксовано

Також представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Лукашенко поки не ухвалив остаточного рішення про вступ Білорусі у війну проти України

Крім того, на кордоні із Білоруссю підрозділи МВС будують та укріплюють фортифікаційні споруди, нарощують вогневу підтримку та зміцнюють лінії оборони

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