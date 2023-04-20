Найбільш боєздатну частину російської армії знищив сам Путін, - ГУР

Про це він сказав у телемарафоні, пише ГУР.

"Найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її власне Путін, пославши у м’ясорубку", - сказав Юсов.

Він зауважив, що наразі війська РФ можуть планувати та пробувати реалізовувати тактичні операції, проте в цілому вони перейшли до оборони. Окрім того, він зазначив, що задачі так званого "зимового наступу" РФ провалені.

Юсов підкреслив, що в окупантів наразі немає сил "повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року". Попри це, представник ГУР наголосив, що окупанти все ще є значною небезпекою для України.

"Але це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки, нехай навіть часто застарілої", - пояснив Юсов.