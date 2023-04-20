Найбільш боєздатну частину російської армії знищив сам Путін, - ГУР
Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Володимир Путін власними руками знищив боєздатну частину російської армії, відправивши їх воювати проти України
Про це він сказав у телемарафоні, пише ГУР.
"Найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її власне Путін, пославши у м’ясорубку", - сказав Юсов.
Він зауважив, що наразі війська РФ можуть планувати та пробувати реалізовувати тактичні операції, проте в цілому вони перейшли до оборони. Окрім того, він зазначив, що задачі так званого "зимового наступу" РФ провалені.
Юсов підкреслив, що в окупантів наразі немає сил "повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року". Попри це, представник ГУР наголосив, що окупанти все ще є значною небезпекою для України.
"Але це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки, нехай навіть часто застарілої", - пояснив Юсов.
- Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Збройні Сили України почнуть контрнаступ тільки тоді, коли будуть повністю до цього готові та отримають усе, що обіцяли партнери.
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