Найбільша фармацевтична компанія Африки пожертвувала Україні медикаментів на понад $700 тис.

Про це повідомляється у пресрелізі компанії.



Aspen Pharmacare, найбільша в Африці фармацевтична компанія, пожертвувала Україні ліків на суму 11 мільйонів рандів (близько 746 000 доларів США).



Медикаменти дозволять полегшити проведення 62 000 операцій, які роблять українські медпрацівники, щоб врятувати життя поранених мирних жителів та військових.



"Україна відчайдушно потребує невідкладної допомоги, хірургічних і рятувальних втручань, і як провідний світовий постачальник анестетиків та інших критично важливих ліків, ми робимо все, що в наших силах, щоб підтримати цю гуманітарну роботу. Ми невпинно працювали з Посольством України в Південній Африці щодо логістики та транспортування, організували численні пожертвування анестетиків та інших ліків, перші з яких надійшли в Україну з Великої Британії", - заявив старший виконавчий директор Ставрос Ніколау.



Також Aspen організувала репатріацію 25 південноафриканських студентів, які навчалися в університетах України і були змушені тікати від війни.



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