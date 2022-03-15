Найбільша судноплавна компанія Maersk припинила закуповувати нафту з РФ
Найбільша судноплавна група Maersk припинила закуповувати російську нафту для своїх суден.
Глава компанії Джим Хагеманн Снабе на щорічних зборах акціонерів компанії заявив, що це стане відповіддю на вторгнення Росії в Україну, передає Reuters.
Раніше у компанії заявляли, що припинили всі контейнерні перевезення в Росію і з Росії.
Додамо, що Maersk управляє маршрутами контейнерних перевезень в Санкт-Петербург і Калінінград на Балтійському морі, Новоросійськ на Чорному морі, Владивосток і східний на східному узбережжі Росії.
- Нагадаємо, ціни на нафту продовжили падіння 15 березня, опустившись до двотижневого мінімуму. Нафта марки WTI вперше з 1 березня впала нижче рівня 100 доларів.
- Раніше повідомляли, що Німеччина хоче переглянути свою заборону на дозвіл нового буріння на нафту і газ в Північному морі. Це необхідно, щоб зменшити залежність від російських енергоносіїв через вторгнення в Україну.
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