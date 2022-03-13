Німеччина планує збільшити видобуток нафти і газу в Північному морі
Німеччина хоче переглянути свою заборону на дозвіл нового буріння на нафту і газ в Північному морі. Це необхідно, щоб зменшити залежність від російських енергоносіїв через вторгнення в Україну.
Про це заявив міністр фінансів Крістіан Лінднер, передає Reuters.
Згідно з коаліційною угодою між соціал-демократами канцлера Олафа Шольца, зеленими і вільними демократами Лінднера, Німеччина не видаватиме ніяких нових дозволів на буріння нафтових і газових свердловин в Північному морі за межами існуючих рамок.
"Ми повинні переглянути рішення щодо коаліційної угоди. Через зміну цін на світовому ринку це виглядає більш економічним", – зауважив Лінднер.
Відомо, що Німеччина, дві третини імпорту природного газу якої залежить від Росії, в терміновому порядку намагається стимулювати розвиток альтернативних джерел енергії, включаючи будівництво свого першого терміналу зрідженого природного газу
Міністр фінансів наголосив, що принаймні в перехідний період найбільша економіка Європи як і раніше потребуватиме нафти і газу.
- Нагадаємо, Британія збільшить видобуток нафти та газу після заяви про заборону на імпорт російської нафти до кінця року.
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