Німеччина планує збільшити видобуток нафти і газу в Північному морі

Про це заявив міністр фінансів Крістіан Лінднер, передає Reuters.

Згідно з коаліційною угодою між соціал-демократами канцлера Олафа Шольца, зеленими і вільними демократами Лінднера, Німеччина не видаватиме ніяких нових дозволів на буріння нафтових і газових свердловин в Північному морі за межами існуючих рамок.

"Ми повинні переглянути рішення щодо коаліційної угоди. Через зміну цін на світовому ринку це виглядає більш економічним", – зауважив Лінднер.

Відомо, що Німеччина, дві третини імпорту природного газу якої залежить від Росії, в терміновому порядку намагається стимулювати розвиток альтернативних джерел енергії, включаючи будівництво свого першого терміналу зрідженого природного газу



Міністр фінансів наголосив, що принаймні в перехідний період найбільша економіка Європи як і раніше потребуватиме нафти і газу.

Нагадаємо, Британія збільшить видобуток нафти та газу після заяви про заборону на імпорт російської нафти до кінця року.