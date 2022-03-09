Британія наростить видобуток нафти після відмови від імпорту з РФ
Британія збільшить видобуток нафти та газу після заяви про заборону на імпорт російської нафти до кінця року
Про це повідомляє Reuters.
Зазначимо, Британія заявила у вівторок, 8 березня, що до кінця 2022 року поступово припинить імпорт російської нафти і нафтопродуктів і розгляне питання про заборону свого природного газу, приєднавшись до інших країн, таких як Сполучені Штати, щоб покарати Москву за вторгнення в Україну.
"Нам пощастило у Британії, що ми не купуємо пропорційно дуже багато російської нафти і газу, і ми також видобуваємо свої власні, тому ми також будемо збільшувати", – розповів міністр транспорту Грант Шеппс.
Крім цього, прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв викласти нову стратегію енергопостачання, оскільки його уряд готується до наслідків 54-відсоткового стрибка споживчих рахунків за газ і електроенергію з квітня і підвищення цін на бензоколонках.
- Нагадаємо, найбільші нафтові компанії Австралії припинили купувати російську нафту.
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