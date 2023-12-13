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Найбільша у світі кібератака на телеком-інфраструктуру, - гендиректор Kyivstar про збій в роботі оператора

13 грудня, 2023 середа
10:19
Суспільство Олександр Комаров, «Київстар»

Генеральний директор "Київстар" Олександр Комаров назвав напад на мобільного оператора найбільшою у світі атакою хакерів на телекомунікаційну інфраструктуру

Про це він заявив у інтерв'ю Forbes

"Veon як власник "Київстару" та публічна компанія, зробила відповідні заяви. Вона задекларувала, що "Київстар" перебуває під дією масштабної хакерської атаки. Насправді це найбільша хакерська атака на телеком-інфраструктуру у світі. Вдалих атак такого масштабу не було. І, будемо відверті, не так багато країн, на які напала Росія", - сказав Комаров. 

Він розповів, що рішення про "вимкнення усього з розетки" було прийнято в реальному часі. Це необхідно було зробити  для зменшення впливу і руйнування інфраструктури оператора. 

За словами Комарова, наразі немає підтверджень, що хакери отримали якісь дані. 

"Ми не бачили ніякої атипічної поведінки трафіку. Наша базова версія, що ціль – руйнування інфраструктури, покласти критичну інфраструктуру країни. Можливо, для того, щоб спаплюжити візит президента в США, додати щось до енергетичних блекаутів, впливати на моральний дух українців через інші важелі", - припустив він. 

Читайте також: Оператор "Київстар" піддався хакерській атаці. Як залишатись на зв'язку

Зараз не відомі остаточні терміни відновлення роботи оператора. Роботу над усуненням наслідків атаки та поновленням мобільних послуг планують розпочати сьогодні, 13 грудня. 

"З мобільними послугами трохи важче. Базовий сценарій, я сподіваюся, що ми завтра почнемо відновлювати цей сервіс. Але є дуже великий рівень невизначеності. Ви відновлюєте працеспроможність якоїсь системи, і у вас починають вилазити нові проблеми. Тоді вам потрібно перевірити всю цю систему, щоб у ній не залишилося ворожого софту або умовних бекдорів, які залишила ця атака, яка залишає незахищений периметр", - пояснив гендиректор "Київстар"

Він додав, що над відновленням працюють як держоргани, так і глобальна команда, а саме компанії Microsoft, Cisco, Ericsson. 

  • Уранці 12 грудня через збій у користувачів "Київстару" відсутній мобільний зв'язок: у компанії кажуть, що причиною збою є потужна атака хакерів. СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями, серед яких держзрада та диверсія. 
  • Станом на 20-ту годину 12 грудня спеціалісти компанії "Київстар" частково відновили роботу послуг фіксованого зв'язку. 
Економіка
Україна
Технології
хакер
кібератаки
хакерські атаки
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