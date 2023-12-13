Найбільша у світі кібератака на телеком-інфраструктуру, - гендиректор Kyivstar про збій в роботі оператора

Про це він заявив у інтерв'ю Forbes.

"Veon як власник "Київстару" та публічна компанія, зробила відповідні заяви. Вона задекларувала, що "Київстар" перебуває під дією масштабної хакерської атаки. Насправді це найбільша хакерська атака на телеком-інфраструктуру у світі. Вдалих атак такого масштабу не було. І, будемо відверті, не так багато країн, на які напала Росія", - сказав Комаров.

Він розповів, що рішення про "вимкнення усього з розетки" було прийнято в реальному часі. Це необхідно було зробити для зменшення впливу і руйнування інфраструктури оператора.

За словами Комарова, наразі немає підтверджень, що хакери отримали якісь дані.

"Ми не бачили ніякої атипічної поведінки трафіку. Наша базова версія, що ціль – руйнування інфраструктури, покласти критичну інфраструктуру країни. Можливо, для того, щоб спаплюжити візит президента в США, додати щось до енергетичних блекаутів, впливати на моральний дух українців через інші важелі", - припустив він.

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Зараз не відомі остаточні терміни відновлення роботи оператора. Роботу над усуненням наслідків атаки та поновленням мобільних послуг планують розпочати сьогодні, 13 грудня.

"З мобільними послугами трохи важче. Базовий сценарій, я сподіваюся, що ми завтра почнемо відновлювати цей сервіс. Але є дуже великий рівень невизначеності. Ви відновлюєте працеспроможність якоїсь системи, і у вас починають вилазити нові проблеми. Тоді вам потрібно перевірити всю цю систему, щоб у ній не залишилося ворожого софту або умовних бекдорів, які залишила ця атака, яка залишає незахищений периметр", - пояснив гендиректор "Київстар"

Він додав, що над відновленням працюють як держоргани, так і глобальна команда, а саме компанії Microsoft, Cisco, Ericsson.