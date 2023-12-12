Оператор "Київстар" піддався хакерській атаці. Як залишатись на зв'язку

У зв'язку з цим, через технічні несправності "Київстару" по всій країні більшість користувачі залишись без мобільного зв'язку та доступу до інтернету. Представники мобільного оператора повідомили, що їхні фахівці наразі працюють над усуненням цієї проблеми.

Компанія вже офіційно попросила вибачення та опублікувала звернення генерального директора Олександра Комарова: "Ми неймовірно вдячні за вашу підтримку та розуміння. Ворог робить все, щоб роз'єднати нас і залишити без зв’язку. Але ми не дамо йому жодного шансу. Працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити зв’язок та доступ до інтернету!"

Чи можна використати нацроумінг?

Найперше, що варто спробувати, це скористатися національним роумінгом. Цей механізм дозволяв обрати іншу мережу та перемикнутись через налаштування телефону на оператора Vodafone або Lifecell, не змінюючи при цьому сім-карту.

Однак послуга "національний роумінг" зараз може бути не доступна через те, що "Київстар" не може зараз передати необхідні дані про абонентів іншим операторам мобільного зв'язку. Таку інформацію повідомило Міністерство цифрової трансформації у коментарі для hromadske.

Якщо ви все ж таки хоче спробувати цей спосіб, необхідно виконати певні дії вручну в смартфоні:

Для користувачів Android: зайдіть в Налаштування → Мобільна мережа → Оператор → оберіть доступну мережу lifecell, 3Mob або Vodafone UA.

Для користувачів iOS: Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі → вимкніть повзунок "Автоматично" та оберіть іншу доступну мережу Vodafone UA, lifecell.

Які ще є альтернативи?

Віртуальна сім-картка

Більшість нових смартфонів підтримують можливість встановлення віртуальної сім-картки, або так званої eSIM. Якщо ж ви не впевнені, чи підтримує ваш пристрій eSIM, тоді можете перевірити за посиланням.

Віртуальну SIM-карту ви можете придбати у застосунку оператора, в Monobank, в інтернет-магазині або у фізичному магазині lifecell та Vodafone. Доведеться також оплатити тариф на місяць. Далі ви пройдете авторизацію, ще декілька кроків, перезавантажите пристрій і все готово.

Однак через ажіотаж сайти операторів перенавантажені та можуть працювати з перебоями, врахуйте це.

Фізична сім-карта

Придбайте нову сім-карту іншого оператора. Тимчасові перебої в роботі мобільного зв'язку можуть бути у будь-якого оператора, тому, купуючи іншу сім-карту, ви матимете резервного оператора зв'язку.

Мобільні месенджери

Мобільні месенджери, такі як Viber, WhatsApp, Telegram, Messenger Facebook, Instagram, можуть стати альтернативою традиційному мобільному зв'язку в умовах тимчасових технічних проблем. За наявності підключення до Wi-Fi ви зможете продовжувати спілкування та відправляти повідомлення.

Якщо ви не вдома, або ваш домашній провайдер інтернету "Київстар", тоді доведеться шукати відкриті точки доступу до Wi-Fi по місту. Зазвичай такий доступ безкоштовний у громадських місцях (у кафе чи ресторанах), метро, магазинах, торгових центрах та готелях.

Телефонія Укртелекому

Встановлення альтернативного телефонного зв'язку від Укртелекому є дуже доречним. Використовувати радіотелефон і як домашній, і як мобільний. Головний недолік полягає в тому, що його підключення відбувається не миттєво. Потрібно подати заявку на офіційному веб-сайті Укртелекому або звернутися до Центру обслуговування абонентів, і цей процес може зайняти декілька днів. Однак такий резервний зв'язок може бути дуже корисним в майбутньому.