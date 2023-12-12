У "Київстарі" заявили про часткове відновлення послуг зв'язку

Про це пресслужба повідомила у Facebook.

"Спеціалісти компанії частково відновили роботу послуг фіксованого зв`язку. Зараз спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг і зроблять все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року", - зазначили у "Київстарі".

Там додали, що відновлення сервісів може відбуватись поступово і про це повідомлятимуть додатково.

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"Ми висловлюємо подяку правоохоронним органам та державним службам за миттєву реакцію і професійну допомогу в вирішенні цієї безпрецедентної ситуації. Після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, обов`язково отримають компенсації", - підсумували у пресслужбі.