Найбільше Нікополь страждає від психологічної кризи, а не від гуманітарної, - очільник райради
Головний тиск, який відчувають жителі Нікопольського району Дніпропетровської області - постійна тривога, коли у людей є секунди, щоб сховатися від обстрілів
Про це в ефірі Еспресо сказав в.о. голови Нікопольської районної ради Дмитро Бичков.
"Найбільше Нікополь страждає навіть не від гуманітарної, а від психологічної кризи. Нікополь та район - це місце постійної тривоги і всі уже прекрасно розуміють, навчились рахувати до п'ятнадцяти. Коли йде відльот від Запорізької АЕС, то всього до 10-15 секунд є у мешканців, щоб сховатися у якомусь імпровізованому бомбосховищі, коли тебе це спіймало на вулиці", - зазначив він.
За словами Бичкова, цей психологічний тиск, що є 10-15 секунд - це найбільше, що давить на людей.
"Такі обстріли можуть статися, коли людина у громадському транспорті, на ринку, на вулиці і на дитячому майданчику. Вночі просто люди розуміють, що треба перебувати в будинках, дотримуватися правила "двох стін" і перебувати за можливістю у бомбосховищі при серйозних обстрілах Нікополя та району", - підсумував очільник райради.
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Російські загарбники 27 грудня завдали п'ять ударів по трьох районах Нікопольщини, унаслідок чого було пошкоджено електромережу.
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