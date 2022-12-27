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Головна війна з Росією Найбільше Нікополь страждає від психологічної кризи, а не від гуманітарної, - очільник райради
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Найбільше Нікополь страждає від психологічної кризи, а не від гуманітарної, - очільник райради

27 грудня, 2022 вiвторок
16:41
війна з Росією Результати нічної атаки РФ на Нікополь

Головний тиск, який відчувають жителі Нікопольського району Дніпропетровської області - постійна тривога, коли у людей є секунди, щоб сховатися від обстрілів

Про це в ефірі Еспресо сказав в.о. голови Нікопольської районної ради Дмитро Бичков.

"Найбільше Нікополь страждає навіть не від гуманітарної, а від психологічної кризи. Нікополь та район - це місце постійної тривоги і всі уже прекрасно розуміють, навчились рахувати до п'ятнадцяти. Коли йде відльот від Запорізької АЕС, то всього до 10-15 секунд є у мешканців, щоб сховатися у якомусь імпровізованому  бомбосховищі, коли тебе це спіймало на вулиці", - зазначив він.

 За словами Бичкова, цей психологічний тиск, що  є 10-15 секунд - це найбільше, що давить на людей.

"Такі обстріли можуть статися, коли людина у громадському транспорті, на ринку, на вулиці і на дитячому майданчику. Вночі просто люди розуміють, що треба перебувати в будинках, дотримуватися правила "двох стін" і перебувати за можливістю у бомбосховищі при серйозних обстрілах Нікополя та району", - підсумував очільник райради.

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Дніпропетровщина
Нікополь
Військові новини
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