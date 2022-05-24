Про це повідомив у твітер радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

"Замість тисячі обіцянок: за 3 місяці Естонія передала Україні 1/3 військового бюджету – більше за всіх у світі. Це ще раз доводить: можна бути маленькою країною, але мати велике серце, а можна бути другою за розміром, але не мати його зовсім. Перемога українців буде перемогою й естонського народу", - зазначив політик.

Як зазначав раніше Центр оборонних інвестицій, Естонія надіслала Україні військової допомоги на суму €230 млн.

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