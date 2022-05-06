Естонія надіслала Україні військової допомоги на суму €230 млн, - Центр оборонних інвестицій
Військова допомога, яку Естонія надіслала Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії, вартує близько 230 мільйонів євро. Про це 6 травня повідомив Центр оборонних інвестицій країни
Повідомляє видання ERR News.
"З початку конфлікту ми продовжували підтримувати Україну як військовою, так і гуманітарною допомогою, а також підтримували направлення в Україну широкомасштабної приватної допомоги. Загалом, з Естонії в Україну надійшло військової допомоги на суму 230 мільйонів євро",- сказав голова центру Магнус-Вальдемар Саар.
Окрім протитанкових ракет Javelin та 122-мм гаубиць, Естонія надіслала тральщики (військові кораблі спеціального призначення), протитанкові гранатомети, керовані протитанкові системи та іншу військову техніку.
"Вся вищезгадана допомога вже надійшла в Україну", – додав він.
Також керівник центру сказав, що Естонія шукає ще більше способів допомогти Україні.
"Військовий тиск Росії на Україну величезний. Щоб протистояти, Україні потрібна всебічна підтримка у вигляді зброї, медичних матеріалів та засобів захисту. Сили оборони направили в Україну якомога більше своїх припасів, щоб допомогти українським збройним силам у боротьбі за національну незалежність", – сказав генерал-лейтенант Мартін Герем.
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