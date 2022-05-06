Естонія надіслала Україні військової допомоги на суму €230 млн, - Центр оборонних інвестицій

Повідомляє видання ERR News.

"З початку конфлікту ми продовжували підтримувати Україну як військовою, так і гуманітарною допомогою, а також підтримували направлення в Україну широкомасштабної приватної допомоги. Загалом, з Естонії в Україну надійшло військової допомоги на суму 230 мільйонів євро",- сказав голова центру Магнус-Вальдемар Саар.

Окрім протитанкових ракет Javelin та 122-мм гаубиць, Естонія надіслала тральщики (військові кораблі спеціального призначення), протитанкові гранатомети, керовані протитанкові системи та іншу військову техніку.

"Вся вищезгадана допомога вже надійшла в Україну", – додав він.

Також керівник центру сказав, що Естонія шукає ще більше способів допомогти Україні.

"Військовий тиск Росії на Україну величезний. Щоб протистояти, Україні потрібна всебічна підтримка у вигляді зброї, медичних матеріалів та засобів захисту. Сили оборони направили в Україну якомога більше своїх припасів, щоб допомогти українським збройним силам у боротьбі за національну незалежність", – сказав генерал-лейтенант Мартін Герем.

23 лютого Естонія закликала дати Україні статус кандидата в ЄС і дорожню карту для вступу в НАТО.

10 березня Естонія призупинила видачу туристичних віз громадянам Росії.

5 квітня Латвія та Естонія вислали російських дипломатів і закрили консульства РФ.

19 квітня Естонія стала рекордсменом, пообіцявши Україні допомогу на суму майже 0,8% її власного ВВП.

21 квітня уряд Естонії (Рійгікогу) першим у світі після ВР України прийняв резолюцію про визнання дій РФ в Україні геноцид проти української нації.

25 квітня Естонія на 5 років ввела заборону на в’їзд російському співаку Філіпу Кіркорову.

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