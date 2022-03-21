Найбільший аеропорт Росії відправив "в простой" майже половину персоналу – все через санкції

Копію наказу, який був виданий ще 16 березня, розмістив у себе Телеграм-канал "Авіаторщина", інформує Еспресо.TV

"Західні санкції та закрите небо низки країн призвели до критичного падіння пасажиропотоку та зменшення необхідних виробничих потужностей та кількості людських ресурсів", - йдеться у листі голови "Шереметьєва" Михайла Василенка.



У коментарях до посту працівники зазначають, що "оклади зазвичай у всіх мінімальні, і 2/3 від нього це зуби на полицю".

Зазначається, що у "Шереметьєво" оголосили працівникам: спочатку 2/3 окладу, далі погрожують знизити до 50%, потім виведення за штат і в результаті звільнення. Або "по доброму" - за власним бажанням, із виплатою двох зарплат.

Також йдеться, що це не перший аеропорт, який згортає роботу у Росії. Повністю не працюють летовища у південній та центральній частині РФ.

До цього "Шереметьєво" закрив термінал D додатково до раніше закритих E та F, два бізнес-зали, вивів з експлуатації третю злітно-посадкову смугу та один безпілотний міжтермінальний поїзд, заморозив інвестпроекти та урізав всі невиробничі витрати.

Зазначимо, що 18 березня із "Шереметьєво" було виконано 13 міжнародних рейсів семи авіакомпаній. До нападу Росії на Україну із "Шереметьєво" виконувалося в середньому по 92 вильоти за кордон.



Також відомо, що з 16 березня були відправлені у "простій" співробітники чартерної авіакомпанії Royal Flight, яка повністю припинила польоти. Відправлять у "простій" працівників і "Уральські авіалінії", включаючи пілотів та бортпровідників.

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