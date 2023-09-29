Найбільший італійський банк отримав схвалення Путіна на продаж активів у РФ

Про це інформує Reuters.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дає італійському банку Intesa Sanpaolo дозвіл на продаж або продаж своїх активів у Росії.

В указі сказано, що Москва схвалює операції, які призведуть до повного переходу 100% акцій Intesa під прямий або непрямий контроль.

Нагадаємо, згідно з законами, які кремль прийняв у лютому 2022 року, такий продаж потребує схвалення президента. Тоді у серпні Путін підписав указ, який дав йому право надавати спецдозволи на окремі угоди, що стосуються енергетичних та фінансових активів.

Що передувало

Найбільший банк Італії обслуговує корпоративну клієнтуру в Росії, де мав близько 980 працівників у 28 відділеннях до початку повномасштабної війни в Україні. Банк припинив надавати нові кредити російським клієнтам та інвестувати в російські активи після 24 лютого 2022 року. Під тиском європейських регуляторів, які виступають за розрив зв’язків з РФ, Intesa намагається зменшити свої ризики, зокрема транскордонні позики.

Intesa з минулого року намагається позбутися свого місцевого бізнесу, але західні санкції, які ускладнили пошук покупців, ускладнили вихід європейських банків, таких як UniCredit та австрійський Raiffeisen Bank.

Повідомляється, що зелене світло для Intesa може стати прикладом для інших кредиторів, які все ще присутні в Росії. На початку серпня Intesa повідомив, що закриває своє представництво у Москві, додавши, що це не зачепить її місцевий бізнес, оскільки її дочірня компанія все ще працює.

10 серпня повідомлялося, що банк очікував на схвалення Путіним передачі свого російського бізнесу в місцеве управління.