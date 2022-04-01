Найбільший у Європі виробник паперової упаковки Smurfit Kappa йде з ринку РФ
Ірландська компанія Smurfit Kappa Group оголосила, що вирішила вийти з ринку РФ. Група вже призупинила підтримку своїх російських операцій, включаючи будь-який імпорт і експорт
Про це йдеться у заяві компанії.
Вихід з російського ринку буде здійснено в упорядкованому порядку, під час якого компанія продовжить платити співробітникам і виконувати свої юридичні зобов’язання. Частка компанії у російському бізнесі становить менш як 1% від прогнозованих продажів.
"Smurfit Kappa солідарний з народом України та всіма, хто постраждав від абсолютно невиправданого нападу на Україну та її народ. Група надає і надаватиме значну гуманітарну підтримку українському народу. Ми допомагаємо сім’ям працівників SKG та підрядників з України, а також надаємо продукти та послуги для підтримки зусиль із надання гумдопомоги разом із фінансовою допомогою низці організацій. Ми також співпрацюємо з Червоним Хрестом, щоб забезпечити фінансування для підтримки їхньої важливої роботи", – додали в Smurfit Kappa Group.
- У четвер, 31 березня, до числа представників відповідального бізнесу, що відмовився від фінансування держав-агресорів, приєднались десять фірм та брендів.
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