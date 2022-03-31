Marvell, Walt Disney Company, Johnson Controls та ще декілька компаній долучились до цифрових санкцій проти Росії та Білорусі
Сьогодні, 31 березня, до числа представників відповідального бізнесу, що відмовився від фінансування держав-агресорів, приєднались десять фірм та брендів
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Цифрова блокада РФ триває. Розповідаю вам про нові санкції, які ввели технологічні компанії проти Росії:
- • Marvell припиняє передачу своєї продукції прямо та опосередковано клієнтам, що перебувають у Росії, Білорусі та на території так званих ДНР та ЛНР. Marvell Technology Group — американська компанія — розробник напівпровідникової продукції.
- • Panduit повідомляє, що тимчасово призупинила прийом замовлень і доставки клієнтам у Росії. Компанія продовжить виплачувати зарплати та пільги своїм російським членам команди. Panduit — це світовий лідер в розробці і виробництві засобів комунікації.
- • Материнська компанія Atlona — Panduit — повідомляє, що тимчасово призупинила прийом замовлень і доставки клієнтам у Росії.
- • Johnson Controls призупинили роботу у РФ. Таким чином, Johnson Controls виконуватиме наявні договірні зобов’язання, наскільки це можливо, і в повній відповідності з санкціями, не приймаючи при цьому нові бізнеси чи замовлення.
- • Intuit Inc призупинили облікові записи клієнтів із РФ. Американська компанія, виробник бухгалтерського ПЗ, яке широко використовується малим бізнесом та приватними особами.
- • Honeywell призупинили практично всі продажі у РФ. Головна американська міжнародна корпорація, що виробляє зброю, космічні системи, автоматичні й контролюючі системи, інженерні послуги, транспортаційні системи.
- • Heidrick & Struggles призупинили всі операції в Росії. Це міжнародна пошукова компанія зі штаб-квартирою у Чикаго.
- • Citrix призупинили всі продажі у РФ. Американська транснаціональна корпорація, яка надає серверні, програмні та комп'ютерні віртуалізації, ПЗ та технології хмари.
- • Akamai Technologies призупинила діяльність у Росії та Білорусі. Akamai — це провідний постачальник послуг для акселерації вебсайтів, провайдер платформ доставки.
- • Кіностудія Walt Disney Company із 7 квітня повністю призупиняє прокат своїх фільмів у російських кінотеатрах. Заборона торкнеться як закордонних проєктів студії, зокрема "Смерті на Нілі", так і російських, як-от "Містер Нокаут".
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