Marvell, Walt Disney Company, Johnson Controls та ще декілька компаній долучились до цифрових санкцій проти Росії та Білорусі

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Цифрова блокада РФ триває. Розповідаю вам про нові санкції, які ввели технологічні компанії проти Росії:

• Marvell припиняє передачу своєї продукції прямо та опосередковано клієнтам, що перебувають у Росії, Білорусі та на території так званих ДНР та ЛНР. Marvell Technology Group — американська компанія — розробник напівпровідникової продукції.

• Panduit повідомляє, що тимчасово призупинила прийом замовлень і доставки клієнтам у Росії. Компанія продовжить виплачувати зарплати та пільги своїм російським членам команди. Panduit — це світовий лідер в розробці і виробництві засобів комунікації.

• Материнська компанія Atlona — Panduit — повідомляє, що тимчасово призупинила прийом замовлень і доставки клієнтам у Росії.

• Johnson Controls призупинили роботу у РФ. Таким чином, Johnson Controls виконуватиме наявні договірні зобов’язання, наскільки це можливо, і в повній відповідності з санкціями, не приймаючи при цьому нові бізнеси чи замовлення.

• Intuit Inc призупинили облікові записи клієнтів із РФ. Американська компанія, виробник бухгалтерського ПЗ, яке широко використовується малим бізнесом та приватними особами.

• Honeywell призупинили практично всі продажі у РФ. Головна американська міжнародна корпорація, що виробляє зброю, космічні системи, автоматичні й контролюючі системи, інженерні послуги, транспортаційні системи.

• Heidrick & Struggles призупинили всі операції в Росії. Це міжнародна пошукова компанія зі штаб-квартирою у Чикаго.

• Citrix призупинили всі продажі у РФ. Американська транснаціональна корпорація, яка надає серверні, програмні та комп'ютерні віртуалізації, ПЗ та технології хмари.

• Akamai Technologies призупинила діяльність у Росії та Білорусі. Akamai — це провідний постачальник послуг для акселерації вебсайтів, провайдер платформ доставки.

• Кіностудія Walt Disney Company із 7 квітня повністю призупиняє прокат своїх фільмів у російських кінотеатрах. Заборона торкнеться як закордонних проєктів студії, зокрема "Смерті на Нілі", так і російських, як-от "Містер Нокаут".

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