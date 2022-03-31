English Львів Головна
ua
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна Економіка Marvell, Walt Disney Company, Johnson Controls та ще декілька компаній долучились до цифрових санкцій проти Росії та Білорусі

Marvell, Walt Disney Company, Johnson Controls та ще декілька компаній долучились до цифрових санкцій проти Росії та Білорусі

31 березня, 2022 четвер
22:43
Економіка

Сьогодні, 31 березня, до числа представників відповідального бізнесу, що відмовився від фінансування держав-агресорів, приєднались десять фірм та брендів

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Цифрова блокада РФ триває. Розповідаю вам про нові санкції, які ввели технологічні компанії проти Росії:

  • • Marvell припиняє передачу своєї продукції прямо та опосередковано клієнтам, що перебувають у Росії, Білорусі та на території так званих ДНР та ЛНР. Marvell Technology Group — американська компанія — розробник напівпровідникової продукції.
  • • Panduit повідомляє, що тимчасово призупинила прийом замовлень і доставки клієнтам у Росії. Компанія продовжить виплачувати зарплати та пільги своїм російським членам команди. Panduit — це світовий лідер в розробці і виробництві засобів комунікації.
  • • Материнська компанія Atlona — Panduit — повідомляє, що тимчасово призупинила прийом замовлень і доставки клієнтам у Росії.
  • • Johnson Controls призупинили роботу у РФ. Таким чином, Johnson Controls виконуватиме наявні договірні зобов’язання, наскільки це можливо, і в повній відповідності з санкціями, не приймаючи при цьому нові бізнеси чи замовлення.
  • • Intuit Inc призупинили облікові записи клієнтів із РФ. Американська компанія, виробник бухгалтерського ПЗ, яке широко використовується малим бізнесом та приватними особами.
  • • Honeywell призупинили практично всі продажі у РФ. Головна американська міжнародна корпорація, що виробляє зброю, космічні системи, автоматичні й контролюючі системи, інженерні  послуги, транспортаційні системи.
  • • Heidrick & Struggles призупинили всі операції в Росії. Це міжнародна пошукова компанія зі штаб-квартирою у Чикаго.
  • • Citrix призупинили всі продажі у РФ. Американська транснаціональна корпорація, яка надає серверні, програмні та комп'ютерні віртуалізації, ПЗ та технології хмари.
  • • Akamai Technologies призупинила діяльність у Росії та Білорусі. Akamai — це провідний постачальник послуг для акселерації вебсайтів, провайдер платформ доставки.
  • • Кіностудія Walt Disney Company із 7 квітня повністю призупиняє прокат своїх фільмів у російських кінотеатрах. Заборона торкнеться як закордонних проєктів студії, зокрема "Смерті на Нілі", так і російських, як-от "Містер Нокаут".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

війна з Росією
санкції
Міністерство цифрової трансформації
Михайло Федоров
Читайте також:
30 березня, 2022 середа
Бійці холодноярської бригади захопили хвалений "Солнцепек", яким окупанти лякали українців
ЗСУ
31 березня, 2022 четвер
Українські війська звільнили 3 села на півночі Херсонської області
окупанти РФ
30 березня, 2022 середа
Росіяни масово відмовляються воювати, - розвідка
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.68
  • EUR
    Купівля 32.52
    Продаж 33.12
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
31 березня
22:42
ЧАЕС
Чорнобильську АЕС покинули всі окупанти, - Енергоатом
22:40
призовники
1 квітня в Україні стартує весняний призов 2022 року
22:31
Верещук порадила вручити премію Дарвіна окупантам, які рили окопи в Чорнобильському радіаційному лісі
22:28
Владімір Путін
Байден припускає, що Путін все більше ізолюється, втрачаючи довіру до людей зі свого оточення
22:08
Ірина Верещук
31 березня по трьох погоджених гуманітарних коридорах вдалося евакуювати 1458 людей, - Верещук
21:53
санкції проти РФ
ЄС готовий зробити значно жорсткішим новий пакет санкцій у разі продовження рублевого газового шантажу Росії
21:51
Слідком РФ
Громадянин Росії звернувся у Слідком РФ з проханням розслідувати "злочинну діяльність Путіна"
21:37
ЗСУ знищили
31 березня наші захисники на сході знищили 50 окупантів, 3 танки, 2 БТР та один АТ, - ЗСУ
21:32
Зеленський Ердоган
Зеленський і Резніков мали телефонну розмову з президентом Туреччини Ердоґаном
21:13
Руслан
Суд наклав арешт на 12 літаків "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Дніпро"
21:03
Матеуш Моравецький
Прем'єр-міністр Польщі застерігає, що Росія спробує захопити третину України
21:02
У Франції туристичний пором перетворять на готель для біженців
20:42
Стівен Кінг
Стівен Кінґ Путіну: "Продовжуй. Україна знекровить тебе"
20:38
ППО С-300
Британія та союзники нададуть Україні засоби ППО і артилерію
20:38
Британія і Україна
Велика Британія заморозила активи проросійських компаній, які допомагали РФ обійти пакети санкцій ЄС
20:38
Зруйнований ринок у Чернігові
Росія зосереджує повітряні удари у чотирьох напрямках, - Пентагон
20:31
Росія заблокувала продовження роботи місії ОБСЄ в Україні
20:28
суд, прокуратура, вирок
Родичі загиблих окупантів почали подавати в суд заяви на російське військове керівництво, - Генштаб
20:18
нафта
Байден відкриє стратегічні резерви нафти і заповнить 1% світового попиту, - The New York Times
20:15
На Луганщині окупанти вкотре обстріляли Лисичанськ та Сєвєродонецьк, є загиблі, - голова ОДА Гайдай
19:52
окупанти
Харківщина, Луганщина та Донеччина під прицілом: окупанти намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку, - Генштаб
19:51
G7 Країни Великої сімки
Посли G7 засудили викрадення окупантами цивільних осіб в Україні
19:50
Єнс Столтенберг
Країни НАТО постачатимуть Україні зброю стільки, скільки буде потрібно, - Столтенберг
19:47
Швеція Україна
Швеція виділить близько $1 млрд на утримання українських біженців
19:34
ЧАЕС
Українські атомні електростанції переходять від московського до паризького центру ВАО АЕС
19:30
Лавров
Росія розширила заборону на в'їзд для чиновників євроструктур та лідерів деяких країн ЄС
19:07
Ексклюзив
Гуманітарна допомога
Тростянець налагоджує роботу в гуманітарному напрямі, особливо важливо просто нагодувати людей,- Бова
18:49
ЧАЕС
Відходячи з ЧАЕС, окупанти забрали з собою полонених нацгвардійців, - мер Славутича Фомічев
18:32
санкції проти рф
США вводить нові санкції проти технологічних компаній та тих, хто допомагає Росії уникати попередніх обмежень
18:20
Петро Порошенко. Як ще Захід може допомогти Україні
18:20
Дрон Switchblades
100 дронів Switchblades і ракети земля-повітря. У Пентагоні розповіли про постачання в Україну нової зброї
18:20
Оновлено
Російські окупанти залишають Чорнобильську АЕС та місто Славутич, - Енергоатом
18:17
"Російські окупанти ґвалтують жінок. Діти стають свідками злочинів": Денісова звернулась до Комісії ООН
18:00
Ексклюзив
Дніпро
В Дніпрі ситуація більш-менш стабільна, місто приймає велику кількість біженців, – депутат районної Дніпровської ради
17:58
Ексклюзив
Агія Загребельська
“Росія шкодить сама собі”: Загребельська про указ щодо оплати газу в рублях
17:58
Газпром
Німеччина не платитиме в рублях і готова до всіх сценаріїв, включно з припиненням надходження російського газу, - уряд ФРН
17:56
Єнс Столтенберг
Російські війська не виходять із України, а змінюють позиції, - Столтенберг
17:52
В'ячеслав Чаус
На Чернігівщині ЗСУ звільнили від окупантів Лукашівку та Слободу, - голова ОДА
17:51
Ексклюзив
ЗСУ
Віталій Портников: Запорука майбутнього - сильна армія
17:34
Ексклюзив
Сєвєродонецьк
Люди інформації не отримують - комунікації не працюють, сотнями й тисячами покидають місто, адже жити в ньому неможливо, - мешканка Сєвєродонецька
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV