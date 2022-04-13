Найбільший у світі незалежний трейдер нафти Vitol Group повністю припинить торгівлю нафтопродуктами з Росії, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Відомо, що Vitol значно скоротить торгівлю російською сировиною вже у другому кварталі цього року.

"І ми очікуємо, що це буде завершено до кінця 2022 року", - сказав представник компанії.

Голландська компанія Vitol Group, що базується в Женеві, підтвердила, що не укладатиме нових угод щодо російської нафти і нафтопродуктів. А її закупівлі після вторгнення Росії в Україну були частиною раніше підписаних контрактів.

Нагадаємо, на фоні санкцій видобуток нафти у Росії впав нижче мінімального рівня в період пандемії. Сполучені Штати ввели заборону на імпорт нафти з Росії минулого місяця, а санкції щодо фінансових установ Москви ускладнили обробку платежів за російську нафту.