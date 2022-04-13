Найбільший у світі незалежний трейдер нафти Vitol Group повністю припинить торгівлю нафтопродуктами з Росії, - Bloomberg
Голландська компанія Vitol Group з головним офісом у Женеві повністю припинить торгівлю нафтою та нафтопродуктами з Росії уже до кінця 2022 року
Про це повідомляє Bloomberg.
Відомо, що Vitol значно скоротить торгівлю російською сировиною вже у другому кварталі цього року.
"І ми очікуємо, що це буде завершено до кінця 2022 року", - сказав представник компанії.
Голландська компанія Vitol Group, що базується в Женеві, підтвердила, що не укладатиме нових угод щодо російської нафти і нафтопродуктів. А її закупівлі після вторгнення Росії в Україну були частиною раніше підписаних контрактів.
- Нагадаємо, на фоні санкцій видобуток нафти у Росії впав нижче мінімального рівня в період пандемії. Сполучені Штати ввели заборону на імпорт нафти з Росії минулого місяця, а санкції щодо фінансових установ Москви ускладнили обробку платежів за російську нафту.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.88
-
EUR
Купівля 31.72Продаж 32.67
- Актуальне
- Важливе