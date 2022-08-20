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Головна Світ Найближчим часом армія РФ, ймовірно, готова здійснювати лише обмежені локальні напади, - британська розвідка

Найближчим часом армія РФ, ймовірно, готова здійснювати лише обмежені локальні напади, - британська розвідка

20 серпня, 2022 субота
10:34
Світ російські війська окупанти

Армія РФ, ймовірно, готова здійснювати лише обмежені локальні напади, рідко залучаючи більше роти військ

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що часті вибухи в тилу російських ліній фронту, скоріше за все, навантажують логістику та авіабази Росії на півдні.

Останнім часом росіяни рідко залучають велику частину війська для наступу, тому армія РФ, ймовірно, готова здійснювати лише обмежені локальні напади.

Крім того, у розвідці додають, що минулого тижня відбулися лише мінімальні зміни в територіальному контролі вздовж лінії фронту. На Донбасі після невеликого просування з початку серпня російські війська підійшли до околиць міста Бахмут, але ще не увірвалися в населений пункт. Росія не докладала великих зусиль для наступу на запорізькому чи харківському напрямках. На південному заході ані українські, ані російські сили не просунулися

  • 20 серпня перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що РФ на Херсонщині планує перенести псевдорефередум, бо "Донбас ще не готовий". На думку чиновника, росіяни не готові та не можуть провести щось схоже на референдум. "Росіяни сьогодні говорять, що необхідно проводити його одночасно з "Л/ДНР", а там ще не готові. Я думаю, що буде четверте перенесення цього шоу", - підсумував Соболевський.

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Новини
війна з Росією
окупанти
Бахмут
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