В одному зі своїх інтерв'ю головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що для успішної оборони Україні потрібно щонайменше 300 танків. Американський політичний радник вважає, що наблизитися до цієї цифри цілком можливо.

“Я думаю, що танків буде достатньо для того, щоб Україна могла себе захистити. Йдеться про більше, ніж просто танки Leopard. Інші країни, зокрема Польща, оголосила, що збирається надати старі радянські танки, які були відремонтовані. Я думаю, що їх кількість буде додаватися. Я не знаю, чи досягнемо ми 300 танків у найближчі кілька місяців, але наблизитися до цієї цифри цілком реально”, - сказав він.

Водночас, однією з причин, чому західні партнери, в тому числі США, неохоче постачають Україні бойові танки, є те, що вони потребують складного ремонту.

“Танки дуже масивні і часто ламаються. І якщо у вас немає потрібних запчастин, ви просто залишилися з великим шматком металу”, - підсумував Джейсон Джей Смарт.

За словами експерта, рішення Німеччини щодо надання танків призведе до надання союзниками наступальної зброї, яка істотно змінить перебіг бойових дій на фронті.

“По-перше, це дійсно дає Україні більше технологій, які їй допомагають. А по-друге, я думаю, що це істотно в тому сенсі, що Німеччина, яка історично завжди утримувалася надавати речі, які можна було б використати в наступальних цілях, перейшла Рубікон. Вони переступили цей поріг. Ми бачимо, що Польща, Канада, США та інші країни збираються надіслати танки, і це результат рішення Німеччини. Це відкрило шлюз для міжнародної підтримки, яка дасть Україні наступальну зброю, і це змінить ситуацію на фронті”, – наголосив він.