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Головна війна з Росією Найближчими тижнями очікую хороші новини щодо ППО та ПРО, - Зеленський

Найближчими тижнями очікую хороші новини щодо ППО та ПРО, - Зеленський

5 листопада, 2022 субота
19:42
війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що вже найближчими тижнями очікує на хороші новини щодо систем протиповітряної та протиракетної оборони

Про це він розповів у відеозверненні в суботу, 5 листопада.

Зеленський повідомив, що провів тригодинне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де "дуже детально проаналізували ситуацію на передовій".

"На всіх напрямках, на енергетичному фронті, ситуацію на кордонах. Доповідали Головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки, прем’єр-міністр, міністр оборони, керівник прикордонників. Знаємо, до чого готується ворог. Будемо відповідати й далі звільняти нашу землю", - прокоментував президент.

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Окрім цього, зазначається, що на засіданні "дуже детально" було проаналізовано все, що стосується постачання силам оборони: це техніка, боєприпаси, звʼязок, зимові речі.

Зеленський також додав, що розглядали також протидію ракетному і дроновому терору окупантів.

"Уже є доволі значні результати в цьому, відсоток збиття став більшим, але ще є над чим працювати. Маємо забезпечити повний захист українського неба і будемо й надалі робити для цього все можливе й неможливе. Найближчими тижнями очікуємо хороших новин щодо ППО та ПРО для України", - сказав президент.

  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає перші 26 танків Т-72 із партії у 90 одиниць у грудні. 
  • 5 листопада президент України Володимир Зеленський подякував США, Чехії та Нідерландам за 90 танків T-72.

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зброя
Президент України
Володимир Зеленський
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