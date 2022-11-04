Про це стало відомо з його вечірнього звернення у п'ятницю, 4 листопада.

"Найбільш жорстокі бойові дії протягом усього цього тижня зосереджені на Донбасі – це Бахмут і Соледар. Тримаємо наші позиції. І на цих та деяких інших напрямках на Донеччині російська армія витратила вже стільки життів своїх людей і стільки боєприпасів, скільки, мабуть, не витрачала у двох Чеченських війнах разом узятих", - сказав він.

Також за словами Зеленського, реальний рівень втрат РФ приховується від російського ж суспільства.

"Навіть мобілізацію свою вони зараз приховали і просто брешуть людям, що нібито мобілізаційне завдання виконане. А насправді у регіонах Росії й на нашій окупованій території вони продовжують збирати людей на загибель", - зазначив він.

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Окрім цього, Зеленський вважає, що "ця абсолютно божевільна впертість господарів теперішньої Росії – найкращий показник, що так само брехливе й усе, що вони розповідають деяким іноземним лідерам про свою нібито готовність до переговорів".

"Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обманути всіх навколо, щоб відправити ще десятки чи сотні тисяч людей у м’ясорубку – мобілізованих чи у вигляді якихось там найманців. І дуже добре, що світ сприймає російську риторику так, як вона на те заслуговує, а саме – як брехню, і звертає увагу лише на те, що держава-терорист реально робить. Робить, а не говорить", - зазначив президент.

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Також він наголосив, що влада готова до миру за умови поваги до територіальної цілісності України і повного відшкодування Росією завданих нам збитків.

"Ми якраз готові до миру, до чесного й справедливого миру, формулу якого ми неодноразово озвучували. Нашу позицію світ знає. Це повага до Статуту ООН, повага до нашої територіальної цілісності, повага до наших людей і належна відповідальність за терор – це покарання для всіх, хто винен, і повне відшкодування Росією завданих нам збитків", - сказав Зеленський.

2 листопада президент України Володимир Зеленський прокоментував вимоги Кремля про гарантії безпеки від України, зазначивши, що це свідчить про провал російської агресії та підкреслює міць українського народу

3 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що не братиме участь у саміті Великої двадцятки на Балі, якщо там буде російський диктатор Володимир Путін.