"ЗСУ рухаються вперед": Зеленський подякував США, Чехії та Нідерландам за 90 танків
Президент України Володимир Зеленський подякував США, Чехії та Нідерландам за 90 танків T-72
Про це Зеленський написав у twitter.
"Щиро вдячні Нідерландам, США та Чехії за надання вагомої та вкрай необхідної зараз підтримки – 90 танків Т-72. Збройні Сили України рухаються вперед і потребують цієї техніки. Цінуємо допомогу партнерів. Разом стоїмо на захисті свободи й демократії", - зазначив Зеленський.
4 листопада США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $400 млн, що включає зокрема щонайменше 45 танків Т-72, 40 бронекатерів і 1100 безпілотників Phoenix Ghost.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає перші 26 танків Т-72 із партії у 90 одиниць у грудні.
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