"Найдорожча інʼєкція у світі": МОЗ вперше отримало препарат для дітей зі спінальною мʼязовою атрофією
Понад 150 флаконів препарату "Spinraza" розподілили між тринадцятьма медзакладами України
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.
Зазначається, що "Spinraza" - один із трьох наявних у світі препаратів, що використовують під час терапії дітей зі спінальною м’язовою атрофією (СМА). Крім того, ліки називають "найдорожчою ін’єкцією" у світі, оскільки один такий флакон коштує понад $100 тис.
Наразі українські лікарні вперше безоплатно отримують цей препарат.
"Сьогодні, без перебільшення, важливий день в історії української медицини. Ми не просто отримали дороговартісні ліки, яких ніколи раніше не було в Україні. Ми отримали найцінніше — можливість зберегти життя дітей, які страждають на рідкісні орфанні захворювання. Ми дякуємо донорам, які подарували для наших дітей цей шанс на життя", — прокоментувала заступниця міністра охорони здоров‘я Марія Карчевич.
За даними МОЗ, в Україні понад 200 дітей мають підтверджений діагноз СМА. Провідним симптомом однієї з рідкісних генетичних хвороб є наростальна м’язова слабкість у всьому організмі. З віком вона призводить до порушення опорно-рухового апарату та зрештою приковує пацієнта до інвалідного візка.
Зазначається, що СМА є найбільш поширеною генетичною причиною дитячої смерті. За статистикою, ця хвороба вражає 1-2 немовлят з 10 тисяч новонароджених.
Довідка: "Spinraza" — препарат, який вводять за допомогою ін’єкції безпосередньо в спинномозкову рідину через поперек. Підтримувальні ін’єкції потрібно здійснювати протягом усього життя.
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