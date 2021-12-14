Найдовший в Україні залізничний маршрут: Укрзалізниця запустила потяг Маріуполь-Рахів

Про це повідомляє пресцентр Укрзалізниці.



Потяг проїжджає 1806 км, а також сполучає сім областей.



Як зазначають в Укрзалізниці, поїзд складається з 10 нових вагонів, збудованих в Україні та придбані державним коштом у межах програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".



"Як і обіцяли, з нових вагонів, які купуємо за бюджетні кошти, формуємо надважливі соціальні маршрути. Цей поїзд охоплює майже всю країну та дасть можливість жителям багатьох населених пунктів без пересадки відвідати туристичні куточки України", - зауважив член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.



Потяг складається з плацкартних вагонів, купе й люксу. Він зупиняється в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах.



Крім того, вагони потяга "Маріуполь - Рахів" обладнані сповивальними столиками, екологічно чистими туалетами, системами відеоспостереження в зонах спільного користування, системою сучасного кондиціювання повітря, розетками та USB-портами та сигналізацією в кожному купе. Також вони мають збільшений обсяг багажного відділення й покращене освітлення: у кожному купе встановлений пульт регулювання освітлення з чотирма режимами, індикатором зайнятості вбиральні та кнопкою виклику провідника.

Нагдаємо, 23 листопада Укрзалізниця анонсувала запуск потяга "Маріуполь - Рахів".

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