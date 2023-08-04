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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Найгірше під час війни жити міфами і безвідповідальністю

Микола Княжицький
4 серпня, 2023 п'ятниця
07:08
Погляд Микола Княжицький

Декілька думок з важливих питань

Ніяких виборів під час війни не буде. Їх просто неможливо провести так, щоб результати були визнані міжнародними партнерами. Політикам треба не інтригувати у передвиборчій істерії, а працювати так, щоб перед людьми соромно не було. 

Друге. У стосунках з партнерами й союзниками у світі  потрібно бути мудрими та відповідальними. До прикладу, остання конфліктна дискусія між українцями та поляками повʼязана не з виборами у Польщі, як багато хто пише, а з бажанням окремих політичних посадовців самоствердитися. Інколи краще мовчати. Це стосується шановних представників обох сторін.

Ми отримали унікальний шанс, щоб вибудувати небувале корисне партнерство.  Не можна його марнувати. Це просто небезпечно.

вибори
політика
Микола Княжицький
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