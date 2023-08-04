Найгірше під час війни жити міфами і безвідповідальністю
Декілька думок з важливих питань
Ніяких виборів під час війни не буде. Їх просто неможливо провести так, щоб результати були визнані міжнародними партнерами. Політикам треба не інтригувати у передвиборчій істерії, а працювати так, щоб перед людьми соромно не було.
Друге. У стосунках з партнерами й союзниками у світі потрібно бути мудрими та відповідальними. До прикладу, остання конфліктна дискусія між українцями та поляками повʼязана не з виборами у Польщі, як багато хто пише, а з бажанням окремих політичних посадовців самоствердитися. Інколи краще мовчати. Це стосується шановних представників обох сторін.
Ми отримали унікальний шанс, щоб вибудувати небувале корисне партнерство. Не можна його марнувати. Це просто небезпечно.
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