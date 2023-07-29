Найголовніше для України - утворити прогалину в обороні РФ, - британський полковник Грант
Найголовніше для Сил оборони - створити прогалину в обороні РФ, і коли вони опиняться в тилу ворога, він тікатиме
Про це розповів британський полковник Глен Грант в етері Еспресо.
Він зазначив, що РФ завжди має людський і збройний потенціал для війни, а єдине, що може зламати південь, - повне розгортання лінії фронту.
"І під цим я маю на увазі, що як тільки Україна десь прорветься і опиниться в тилу противника, росіяни почнуть утікати. Тобто найголовніше - це прорватися, утворити певну прогалину в обороні та ефективно використати її з метою оточення росіян. Втім це може бути дуже довга та важка битва аж до Бердянська. Оборона росіян може і не дати так легко тріщину. Тому я не думаю, що ви повинні ставити перед собою якісь часові рамки", - наголосив Глен Грант.
Полковник зауважив, що необхідно більше надавати армії дронів, техніки, "швидких", адже війна може тривати ще два - три роки. Він додав, що не слід недооцінювати змогу РФ кинути всі ресурси на війну.
"Ми повинні бути готові до тривалої битви і до того, що цей прорив займе тривалий період. Зараз відбувається постійний рух уперед, кілометр за кілометром. І саме тому ви повинні дотримуватися принципів війни, одним з яких є концентрація сил, яка життєво необхідна, якщо ви хочете прориватися", - підсумував полковник.
- 29 липня він також сказав, що стратегічний прорив України буде там, де РФ не зможе нормально воювати, а де саме він станеться, стане зрозуміло протягом наступного місяця.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.06
Купівля 37.06Продаж 37.84
-
EUR
Купівля 41.01Продаж 41.99
- Актуальне
- Важливе