Про це розповів британський полковник Глен Грант в етері Еспресо.

Він зазначив, що РФ завжди має людський і збройний потенціал для війни, а єдине, що може зламати південь, - повне розгортання лінії фронту.

"І під цим я маю на увазі, що як тільки Україна десь прорветься і опиниться в тилу противника, росіяни почнуть утікати. Тобто найголовніше - це прорватися, утворити певну прогалину в обороні та ефективно використати її з метою оточення росіян. Втім це може бути дуже довга та важка битва аж до Бердянська. Оборона росіян може і не дати так легко тріщину. Тому я не думаю, що ви повинні ставити перед собою якісь часові рамки", - наголосив Глен Грант.

Полковник зауважив, що необхідно більше надавати армії дронів, техніки, "швидких", адже війна може тривати ще два - три роки. Він додав, що не слід недооцінювати змогу РФ кинути всі ресурси на війну.

"Ми повинні бути готові до тривалої битви і до того, що цей прорив займе тривалий період. Зараз відбувається постійний рух уперед, кілометр за кілометром. І саме тому ви повинні дотримуватися принципів війни, одним з яких є концентрація сил, яка життєво необхідна, якщо ви хочете прориватися", - підсумував полковник.