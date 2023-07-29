Про це розповів британський полковник Глен Грант в етері Еспресо.

За його словами, Сили оборони мають рішучість боротись, і виклик для РФ - у тому, чи зможе вона продовжувати наступати на Донецькому напрямку. У ворога погане забезпечення, й Україна успішно знищує його артилерію та боєприпаси. Проте невідомо, де слабке місце росіян.

"Знайдеться місце, де Росія раптом не зможе воювати належним чином. Саме там має відбутися справжній стратегічний прорив. І тому, дивлячись на південь, у мене виникає запитання: що відбувається в районі Донецька, коли українські війська просуваються вперед? Що станеться, якщо вони увірвуться в Донецьк? Чи є у ЗСУ ще близько 30 тис. солдатів, які можуть увійти в Донецьк і взяти його? Це цікаві питання на даний момент, тому що поле бою до кінця незрозуміле. А може це буде Лиман, чи це Бахмут, чи це Донецьк, чи це Запоріжжя і південь. І тільки в найближчі два-три тижні, чи впродовж наступного місяця буде зрозуміло, де насправді Україна може завдати найбільшої шкоди, - наголосив Глен Грант.