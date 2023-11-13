Найхолодніше буде на півночі, а дощі оминуть лише південь: прогноз погоди на 14 листопада від Наталки Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що у вівторок в Україні погоду визначатиме циклон з атмосферними фронтами, тому в більшості областей пройдуть дощі.

Натомість південну частину фронти завтра майже не зачеплять - там минеться без істотних опадів, лише збільшиться хмарність. Також до східних областей дощ добереться тільки пізно ввечері.

Температура повітря: найтепліше на півдні та заході, найхолодніше - на півночі

Температура повітря в Україні у вівторок сягатиме вночі +1...+6 °C. Протягом дня стовпчики термометрів найвище підстрибнуть на заході та півдні - до +10...+14 °C.



У центрі температура сягатиме +8...+11 °C, а у східних областях - +7...+10 °C. Найхолоднішою буде завтра північна частина, там впродовж дня очікується +5...+8 °C.

Крім того, завтра, ймовірно, спостерігатимуться пориви південно-західного вітру, які можуть досягати штормових значень.

Погода у столиці

У Києві вівторок очікується хмарним, вітряним, вологим та з періодичними дощами.

Найближчої ночі температура повітря опуститься до +1...+4 °C, а вдень пануватимуть +5...+7 °C.

Прогноз на тиждень

Як повідомила синоптик, наступний тиждень в Україні буде холодним та вологим.

Періодично йтимуть дощі різної інтенсивності. Однак температур із позначкою "мінус" не очікується.

Ближче до вихідних нічна температура повітря в Україні знижуватиметься, десь до невеликих "мінусів", однак синоптик запевняє, що різкого похолодання не буде.



Настання зими відчується вже після 20-22 листопада.