Найхолодніше буде на півночі, а дощі оминуть лише південь: прогноз погоди на 14 листопада від Наталки Діденко
У вівторок, 14 листопада, майже по всій території України, окрім південних регіонів, очікується дощова погода. Також можливий шквальний вітер
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що у вівторок в Україні погоду визначатиме циклон з атмосферними фронтами, тому в більшості областей пройдуть дощі.
Натомість південну частину фронти завтра майже не зачеплять - там минеться без істотних опадів, лише збільшиться хмарність. Також до східних областей дощ добереться тільки пізно ввечері.
Температура повітря: найтепліше на півдні та заході, найхолодніше - на півночі
Температура повітря в Україні у вівторок сягатиме вночі +1...+6 °C. Протягом дня стовпчики термометрів найвище підстрибнуть на заході та півдні - до +10...+14 °C.
У центрі температура сягатиме +8...+11 °C, а у східних областях - +7...+10 °C. Найхолоднішою буде завтра північна частина, там впродовж дня очікується +5...+8 °C.
Крім того, завтра, ймовірно, спостерігатимуться пориви південно-західного вітру, які можуть досягати штормових значень.
Погода у столиці
У Києві вівторок очікується хмарним, вітряним, вологим та з періодичними дощами.
Найближчої ночі температура повітря опуститься до +1...+4 °C, а вдень пануватимуть +5...+7 °C.
Прогноз на тиждень
Як повідомила синоптик, наступний тиждень в Україні буде холодним та вологим.
Періодично йтимуть дощі різної інтенсивності. Однак температур із позначкою "мінус" не очікується.
Ближче до вихідних нічна температура повітря в Україні знижуватиметься, десь до невеликих "мінусів", однак синоптик запевняє, що різкого похолодання не буде.
Настання зими відчується вже після 20-22 листопада.
- На вихідних, що вже минули, 11 та 12 листопада, на більшості територій України прогнозували похмуру погоду з дощами та сильним вітром. У Карпатах очікувався мокрий сніг.
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