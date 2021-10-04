Наймасштабніше оновлення: Укрзалізниця до 2026 року планує закупити поїздів на понад 31 млрд грн

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.



"Укрзалізниця розпочинає наймасштабніше за роки незалежності України оновлення парку приміських та регіональних поїздів. 1 жовтня 2021 року компанія оголосила тендер у системі Prozorro на закупівлю 80 нових приміських та регіональних поїздів", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що до 2026 року планується придбати 80 нових приміських та регіональних поїздів. Так, планується придбати 30 електропоїздів змінного струму та 30 електропоїздів постійного струму для приміського перевезень. Також буде придбано 20 електропоїздів змінного струму для регіональних маршрутів. Загальна сума зкупівлі складе 31,4 млрд грн.



За інформацією компанії, 60 закуплених поїздів будуть задіяні у проєкті City Express, а ще 20 планується запустити на існуючих та нових регіональних маршрутах.



У пресслужбі також додали, до участі у тендерній закупівлі запрошені провідні світові виробники - компанії Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda та Крюківський вагонобудівний завод. Компанія прийматиме заявки на участь у тендері до 1 листопада 2021 року, аукціон відбудеться 7 грудня. Коментарі та уточнення від потенційних учасників у системі Prozorro прийматимуться до 20 жовтня. Співпраця з переможцем тендеру розрахована на 5 років, тож поставки поїздів заплановані партіями до 2026 року.



До процесу розробки технічних вимог до приміських та регіональних електропоїздів були залучені технічні спеціалісти Укрзалізниці і представники провідних міжнародних та українських виробників. У рамках співпраці з Deutsche Bahn до рецензування технічних вимог долучились також спеціалісти DB Regio, які оперують одним із найбільших парків регіонального рухомого складу в Європі.

У компанії нагадали, що парк приміських електропоїздів Укрзалізниці зношений на понад 90%, тому оновлення цього сегменту перевезень є критичним з огляду на безпеку пасажирів.



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