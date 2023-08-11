Тому мені найпростіше оцінити щирість міністра фінансів, коли він говорить про "найнижчу корупцію".

У нас шалений регрес порівняно з постмайданною владою в питаннях транспарентності влади (де ми вже були у 2018 серед світових лідерів).

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І шалений регрес в економічних результатах роботи держпідприємств (найяскравіше підтвердження крадійства влади). І неприхований регрес у певних інших ключових галузях, де Порошенку-Яценюку-Гройсману вдалося практично викорінити корупцію — наприклад, повернення ПДВ).

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І небачені досі зловживання в оборонці (мільярд баксів на зброю, заплачений півтора року тому авансом, за який не поставили навіть іржавого цвяха, памʼятаєте?)

Я тут можу багато що перераховувати, але факт залишається фактом — міністр фінансів відверто й ганебно бреше. Що, мабуть, є найпершою й найважливішою умовою приналежності до зеленої команди.

P.S. Єдина зміна на краще: НАБУ Кривоноса працює ефективніше за НАБУ Ситника. Але, враховуючи традиційне шефство над органом американців, це навряд чи можна зарахувати в актив влади. Можливо, й навпаки: свідчить, що красти в умовах моновлади стали більше, тупіше й нахабніше.

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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