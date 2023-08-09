Чи варто витрачати десятки мільйонів на серіали про свиноферму Поворознюка? Чи можуть обійтися українці в часи війни без кулінарного шоу про вареники? І врешті — чому платники податків мають влаштовувати комфортне життя особистих друзів президента.

Щойно вщух скандал із 33 мільйонами гривень для телеведучого 1+1 Юрія Горбунова, який планував випустити новорічний серіал про двох айтішників-уклоністів — є приводи поговорити про ненаситність каналу "Freedom" знову.

Чи вистачає їм грошей? Більш ніж.

У 2022 році цей "канал, націлений на створення інформаційного продукту, розрахованого на російськомовну аудиторію у воєнний період, зокрема на російські окупаційні війська" отримав із бюджету 165 мільйонів гривень.

У 2023 апетити горе-медійників виросли й державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" 13 березня уклало угоди на фінансування марафону "Freedom" до кінця 2023 року на загальну суму 224 млн грн.

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Тобто уявіть ситуацію — щодня волонтери, небайдужі громадяни та медійники, які не мають держаного фінансування — збирають на дрони, машини, генератори й навчальні класи для артилерії. А канал "Freedom" купається в грошах, бо, як каже його шеф-редактор, треба платити й далі, бо "Ми робимо канал "Freedom" більш інтелігентним, ніж "Росія 24" або НТВ".

Ви уловили цей момент? Платники податків за власний кошт утримують російську пропаганду. Це при тому, що за останній рік — Франція та Німеччина почали активно і безжально випилювати численні канали у себе вдома.

На публіці будь-який зашквар, — чи то мовний, чи то з новенькими ганебними закупівлями каналів "Freedom" та ДОМ, — захищав уже ексміністр культури Олександр Ткаченко.

По-перше, для урядовця, який все життя звик заробляти великі гроші на ринку сусідів — захищати російське було абсолютно нормально. По-друге, чого лише не зробиш, аби не давати українській культурі та музеям кошти, які пішли на ці російськомовні канали. Ще важливий фактор — на стіл в ОП завжди можна покласти гарну теку зі звітом і розповісти умовному Андрію Єрмаку: "Ось дивіться, як ми круто боремось проти ворожої пропаганди".

Ці звіти — добрий ґрунт для подальших маніпуляцій, аби попросити коштів на фінансування ще і ще.

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Ось буквально свіжий новий звіт каналу "Freedom", де неабиякими досягненнями за сотні мільйонів держаних коштів вважають перегляд двох відео в ютубі мешканцями Санкт-Петербурга та Москви. А ще, що в якомусь інтерв’ю співачка Лайма Вайкуле згадала, що дивиться російськомовний канал Freedom.

Якщо чесно, я бачу більше вихлопу під приватного ютуб-каналу журналіста Дениса Казанського. Талановитий аналітик у себе вдома на кухні робить такі препарування росіян і їх пропаганди на звичайний айфон — що має сотні переглядів кожного відео. І це не вартує нашому бюджету нічого.

З останніх закупівель, які вразили українців — це було кулінарне шоу за майже два мільйони податків. А ще — написання текстів теленовин російською мовою на суму 2,5 мільйони.

При чому власник компанії "ІМАЖИНАРІУМ", яка отримала тендер на тексти, Володимир Татаренко проводив опитування "5 запитань від Зеленського", яке за ініціативою Володимира Зеленського відбувалося на виборчих дільницях під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Пан Татаренко є власником двох компаній у Маріуполі — ТОВ "МАРАТ ЛТД" (рекламна діяльність, наразі робота компанії припинена) та ТОВ "МІЛЕНІУМ УКРАЇНА" (неспеціалізована гуртова торгівля). Тож можна лише порадіти за знайомого президента, який матиме на хліб і до хліба, поки тисячі мешканців Маріуполя або гниють в братських могилах, або працюють на двох роботах, аби винаймати скромне житло у Києві чи Львові.

Мені цікаво — навіщо було підбирати журналістський неліквід із каналів Медведчука, Ахметова та Коломойського, якщо ці люди не здатні написати елементарні підводки до новин? Чому маючи на озброєння новинки штучного інтелекту — треба платити саме особі, яка пов’язана із Зе-командою?

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Цікаво, що це не перший такий заробіток людини з обойми партії влади. З 2021 року компанія "ІМАЖИНАРІУМ" отримала від телеканалу "Freedom" майже 29 мільйонів гривень. Тобто, це була не разова акція, це просто обурені громадяни навчились користуватись платформою Prozorro.

В інтернеті можна знайти також відкриті дані, що ще закуповували горе-канали "Freedom" та ДОМ за 2022 рік.

459 годин інформаційних матеріалів в прямому ефірі та виробництва інформаційних передач для інформаційного марафону "Freedom" були куплені у телеканалу ІНТЕР за 32 мільйони.

На 48 мільйонів куплено 754 години продукту у ТОВ "НОВИННА ГРУПА УКРАЇНА".

На 41,8 млн куплено 612 годин в ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1+1 ПРОДАКШН.

На 41,6 млн закуплено 623 години новинного продукту у ТОВ "СЛМ Новини" (новинний продашн телеканалів "ICTV", "СТБ").

А ще 250 один для інформаційного марафону "Freedom" куплені в листопаді у "плюсів" за 17 мільйонів.

Тобто медіаолігархам теж дуже зручно мати під боком подібні зливні бачки, куди можна продавати за гроші власні продукти.

А що ж показує канал "Freedom" у своїх програмах в інший час? На прямих студіях тотальне засилля Піонтковського, Гудкових і інших "хороших русских". З прямих ефірів не вилазить такий персонаж як Орєшкін, чия контора графічного дизайну донедавна оформлювала новинні слоти федеральних каналів РФ.

Далі якийсь ноунейм Давлятчин розповідав, що російська молодь не піде ніколи у "вагнера" та патріотично-юнацькі клуби РФ. А ведучі в унісон радили підписатися на телеграм-канали цього пана. Це при тому, що навіть СБУ радить не підписуватись на кого попало в телеграмі.

Ще вмикають попіаритись ведучих ютубу Популярная политика. І давайте чесно, якщо хтось із росіян у світі захоче послухати цих авторів — він скоріше піде на оригінальні ресурси, а не буде вештатись на українських каналах.

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І моє улюблене, яке я почула за кілька місяців на цьому каналі — це те, як такий собі Тимур Олевський виправдовував росіян за крадіжки українських дітей в Маріуполі. Мовляв, російські діти теж потерпають від російської влади — тому давайте і пожаліємо всіх разом.

За фактом — вихлопу від такої робити й інформаційних каналів нема жодної. Всі запрошені спікери не мають жодного авторитету серед реальних росіян і мають виключно декоративну функцію.

А отже, матеріальну вигоду від каналів "Freedom" та ДОМ мають люди із команди президента, які можуть дати роботу своїм друзям. А також наші медіаолігархи, які працевлаштували там своїх нафталінових і дуже нудних зірок.

І безумовно головні бенефіціари — це росіяни. Які наче Чужий лізуть на космічний корабель капітана Еллен Ріплі. А наша держава не може сказати їм "Геть!", і платить за ці експерименти великі гроші з наших податків.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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