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"Найнижча точка відносин з часів Холодної війни": Столтенберг пояснив висилку з НАТО російських дипломатів

7 жовтня, 2021 четвер
21:08
Світ Єнс Столтенберг

Відносини між НАТО і Російською Федерацією станом на зараз знаходяться на найнижчій точці з часів завершення Холодної війни через поведінку Росії

Про це під час пресконференції в Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

"Відносини між НАТО і Росією знаходяться на найнижчому рівні з часу завершення Холодної війни. Причина тому – російська поведінка. Ми бачили агресивні дії, зокрема проти України, також значне військове нарощування, порушення важливих угод у сфері контролю над озброєнням", - сказав Столтенберг.

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Він підтвердив рішення НАТО вислати вісім російських дипломатів із складу місії при Альянсі внаслідок дій, що несумісні з дипломатичним статусом.

"Рішення було зроблено спираючись на дані розвідки. Тому що вони були незаявленими офіцерами російської розвідки. Ми бачили збільшення випадків російських шкідливих дій, Тож ми маємо діяти», - сказав керівник Альянсу.

 

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Росія
дипломати
Єнс Столтенберг
НАТО
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