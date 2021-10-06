"Офіцери розвідки РФ": НАТО вишле 8 російських дипломатів

Про це йдеться у заяві НАТО, переданій журналістам, написав журналіст Рікард Йозавяк у Twitter.



Країни Альянсу вирішили відкликати акредитацію 8 членів представництва РФ при НАТО, "які були неоголошеними офіцерами російської розвідки".



"Ми скоротили до 10 кількість посад, які РФ може акредитувати при НАТО. Ми посилили стримування і захист у відповідь на агресивні дії Росії, і в той же час залишаємося відкритими для конструктивного діалогу", - йдеться в заяві.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb