"Офіцери розвідки РФ": НАТО вишле 8 російських дипломатів
НАТО вирішив вислати вісім співробітників місії РФ при Альянсі через ворожу діяльність
Про це йдеться у заяві НАТО, переданій журналістам, написав журналіст Рікард Йозавяк у Twitter.
Країни Альянсу вирішили відкликати акредитацію 8 членів представництва РФ при НАТО, "які були неоголошеними офіцерами російської розвідки".
"Ми скоротили до 10 кількість посад, які РФ може акредитувати при НАТО. Ми посилили стримування і захист у відповідь на агресивні дії Росії, і в той же час залишаємося відкритими для конструктивного діалогу", - йдеться в заяві.
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