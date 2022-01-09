Найпотужніший космічний телескоп James Webb розгорнув на орбіті головне дзеркало

Про це повідомляє NASA.

У космічній агенції США зазначили, що перед запуском два крила основного дзеркала James Webb були складені, щоб вони помістилися в носовий конус ракети Arianespace Ariane 5.

За тиждень після перебування на орбіті команда James Webb почала дистанційно розгортати шестикутні сегменти основного дзеркала.

Надалі буде налаштовано кожен із сегментів дзеркала. Перші дані, отримані телескопом, почнуть надходити на Землю менш ніж через шість місяців.



Нагадаємо, 25 грудня 2021 року NASA запустила у космос найпотужніший телескоп у історії "Джеймс Вебб" за $10 млрд.

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