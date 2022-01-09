Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Наука Найпотужніший космічний телескоп James Webb розгорнув на орбіті головне дзеркало

Найпотужніший космічний телескоп James Webb розгорнув на орбіті головне дзеркало

9 січня, 2022 неділя
10:21
Наука Телескоп James Webb

Виведений NASA на орбіту телескоп James Webb завершив розгортання позолоченого дзеркала діаметром 6,5 м

Про це повідомляє NASA

У космічній агенції США зазначили, що перед запуском два крила основного дзеркала James Webb були складені, щоб вони помістилися в носовий конус ракети Arianespace Ariane 5.

За тиждень після перебування на орбіті команда James Webb почала дистанційно розгортати шестикутні сегменти основного дзеркала. 

Надалі буде налаштовано кожен із сегментів дзеркала. Перші дані, отримані телескопом, почнуть надходити на Землю менш ніж через шість місяців.
 

  • Нагадаємо, 25 грудня 2021 року NASA запустила у космос найпотужніший телескоп у історії "Джеймс Вебб" за $10 млрд.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb




космос
NASA
НАСА
телескоп
орбіта
Читайте також:
Путин и Токаев
8 січня, 2022 субота
Революція у Казахстані спалахне з новою силою щойно люди усвідомлять, що почалася окупація з боку Росії, - опозиціонер Аблязов
Йенс Столтенберг
7 січня, 2022 п'ятниця
"Залишаємося з Україною": Столтенберг після міністерської зустрічі НАТО заявив, що дипломатія в діалозі з РФ може "зазнати поразки"
Блінкен Лавров
8 січня, 2022 субота
У МЗС Росії різко відреагували на заяву Блінкена про військових РФ у Казахстані
Київ
-1
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.36
    Купівля 27.36
    Продаж 27.65
  • EUR
    Купівля 30.77
    Продаж 31.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
9 січня
11:19
Микола Морозюк (праворуч)
Екскапітан "Динамо" повертається до УПЛ
10:47
протести в Казахстані
Донька Назарбаєва втратила через протести у Казахстані $200 млн, - Forbes
09:53
протести в Казахстані
Казахстанська влада видала за іноземного "погромника" джазового музиканта з Киргизстану. Рідні не можуть з ним вийти на зв'язок і стверджують, що його катували
09:27
Віталій Миколенко
Тренер "Евертона" оцінив дебют Миколенка в Англії
09:14
Пентагон
США не скорочуватимуть чисельність військ у Європі на вимогу РФ, - Пентагон
08:48
Ентоні Блінкен та Жозеп Боррель (праворуч)
Блінкен та Боррель попередили РФ про високу ціну агресії проти України
08:22
коронавірус
В Україні зафіксовано 2 810 нових випадків захворювання на коронавірус
08:10
Нурсултан Назарбаєв
Речник Назарбаєва зробив заяву щодо його відставки з посади голови Ради безпеки Казахстану
07:42
РФ та США
У разі вторгнення Путіна до України, США залишать РФ без високотехнологічних товарів та програмного забезпечення, - Reuters
07:14
ООС ЗСУ
Доба на фронті: російські окупанти поранили українського військового
2022, субота
8 січня
22:46
Держдеп США
У Держдепі підтвердили, що США розглядають питання постачання Україні ПЗРК Stinger
22:23
Віталій Миколенко (праворуч)
Миколенко переможно дебютував за "Евертон" в Кубку Англії
22:03
Google
Франція наклала рекордний штраф на Google
21:39
Дані Алвес
"Барселона" не втримала перемогу над "Гранадою" в матчі - поверненні легенди клубу
21:21
НАТО
The Washington Post дізнався про ключові пункти переговорів між Росією та НАТО
20:50
Токаєв
Президент Казахстану звільнив ще одного високопосадовця часів Назарбаєва
20:32
Ендрю Куомо
У США закрили справу проти ексгубернатора штату Нью-Йорк, який пішов у відставку через звинувачення у домаганнях
20:11
коронавірус
На Кіпрі виявили гібридний штам коронавірусу Дельтакрон
19:47
Келвін Йебоа
Команда Шевченка оголосила про трансфер форварда збірної Італії
19:25
Олексій Данілов
Чекали саме наш літак: Данілов заявив, що авіакатастрофа рейсу МАУ в Ірані була терактом
19:09
протести в Казахстані
Німеччина припинила експорт зброї до Казахстану
18:44
Віталій Миколенко
Український футболіст Миколенко дебютує за "Евертон"
18:32
Місяць
Китайські вчені виявили воду в зразках ґрунту з Місяця
18:14
AstraZeneca
В Україні утилізують 600 тис. доз вакцини від коронавірусу
17:52
авіакатасрофа МАУ Іран
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: оприлюднено імена ймовірних винуватців злочину
17:35
Німеччина локдаун
Німеччина відкрила кордони для українців
17:14
ООС
8 січня на фронті: російські окупанти поранили українського військового
16:50
Артем Тищенко
Біатлон: Україна здобула першу в сезоні нагороду Кубка світу
16:37
Шиннед О'Коннор
Співачка Шинейд О'Коннор повідомила, що її 17-річний син наклав на себе руки
16:07
Ентоні Блінкен
НАТО не вторгалося в Україну, це зробила саме Росія, - Блінкен
15:50
Ексклюзив
Артемій Троїцький
"У ставленні Путіна до України є дещо маніакальне, психопатологічне", – Артемій Троїцький
15:49
Андрій Шевченко
У збірній Польщі прокоментували чутки про запрошення Шевченка на посаду головного тренера
15:25
Блінкен Лавров
У МЗС Росії різко відреагували на заяву Блінкена про військових РФ у Казахстані
15:08
снігопад
Синоптик Наталка Діденко попередила про сильні снігопади
14:51
паспорт РФ
Відомого російського актора не пустили до України на зйомки
14:29
Зеленський Єрмак
Зеленський та Єрмак з'їхали з глузду?, - Аслунд про справу проти Порошенка
14:13
Вадим Новинський
Депутат-мільярдер від ОПЗЖ Новинський відслужив Різдвяну службу в Києво-Печерській Лаврі. ФОТО
13:49
Стінгер, Stinger
У США обговорюють надання Україні ПЗРК Stinger, - NBC
13:26
нормандська четвірка
Наступного тижня Україну відвідають радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату
13:11
На Різдво Путін був у "бункерній" церкві. І без нікого
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV