Найпотужнішу ракету у світі Falcon Heavy запускають після трирічної перерви

Про це повідомляє офіційний сайт SpaceX.

Це сталося уперше із середини 2019 року. Ракета стартувала із космічного центру Кеннеді у Флориді NASA, її мета – доставка супутників у космос для американських військових у секретній місії USSF-44.

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