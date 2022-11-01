Найпотужнішу ракету у світі Falcon Heavy запускають після трирічної перерви
У вівторок, 1 листопада, найпотужніша оперативна ракета у світі Falcon Heavy від SpaceX повернулася в небо
Про це повідомляє офіційний сайт SpaceX.
Це сталося уперше із середини 2019 року. Ракета стартувала із космічного центру Кеннеді у Флориді NASA, її мета – доставка супутників у космос для американських військових у секретній місії USSF-44.
- Hubble показав фото двох спіральних галактик "Трійнят Вайлда".
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 38.56Продаж 39.61
- Актуальне
- Важливе