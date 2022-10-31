Hubble показав фото двох спіральних галактик "Трійнят Вайлда"

Таку світлину поширила пресслужба обсерваторії.

"Трійнята" розташовані у сузір'ї Діви, а це близько 200 мільйонів світлових років від Землі.

Дві великі спіральні галактики начебто з’єднані світловим мостом. Це видовжений потік зірок і міжзоряного пилу, так званий приливний хвіст, який утворився взаємним гравітаційним тяжінням двох галактик переднього плану. Також на зображенні помітно, що вони оточують меншу спіральну галактику.

Нагадаємо, на початку жовтня космічний телескоп Hubble зафіксував кульове скупчення Terzan 1, яке розташоване на відстані близько 22 тис. світлових років від Землі.

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