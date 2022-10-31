Hubble показав фото двох спіральних галактик "Трійнят Вайлда"
Космічний телескоп Hubble сфотографував частину галактичного триплета Arp 248, інакше відомого як "Трійнята Вайлда"
Таку світлину поширила пресслужба обсерваторії.
"Трійнята" розташовані у сузір'ї Діви, а це близько 200 мільйонів світлових років від Землі.
Дві великі спіральні галактики начебто з’єднані світловим мостом. Це видовжений потік зірок і міжзоряного пилу, так званий приливний хвіст, який утворився взаємним гравітаційним тяжінням двох галактик переднього плану. Також на зображенні помітно, що вони оточують меншу спіральну галактику.
- Нагадаємо, на початку жовтня космічний телескоп Hubble зафіксував кульове скупчення Terzan 1, яке розташоване на відстані близько 22 тис. світлових років від Землі.
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