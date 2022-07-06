Найпріоритетніший напрямок для росіян на Донеччині - Бахмут, - боєць "Легіону Свободи" Морозов
Бахмутський напрямок буде найважливішим у Донецькій області, тож його треба буде активно відстоювати
Про це сказав у ефірі Еспресо боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов.
"Найпріоритетніший напрямок - це місто Бахмут. Вже робляться спроби атак, штурмів українськи позицій. Бахмут і Слов'янськ - це ті напрямки, які будуть активно прощупуватися", - сказав він.
Морозов зазначив, що протягом 5 липня росіяни провели більше чотирьох спроб штурму.
"Вони всі відбиті. На цих напрямках буде загострення, спроби штурму - думаю, і нічна атака піхоти і бронетехніка, і мотострілковими військами будуть атакувати і авіація буде задіюватися і вже задіюється". - додав боєць.
На його думку, цей напрямок буде найактивніший на Донечччині.
"Всі інші напрямки, такі як Мар'їнка, Авдіївка - теж будуть активні. Зараз Бахмут - надважливий напрямок, який треба буде відстоювати", - підсумував Морозов.
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