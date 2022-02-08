"Найпряміший підкуп виборців": аналітик Клочок про онлайн-голосування з розданих державою смартфонів

Про це він заявив у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"Стосовно покриття інтернетом - рівень росте, остання інформація Мінцифри (2019 року) наводило статистику 70%. Я думаю, що вона буде зростати. Справа в тому, що це є найпряміший підкуп виборців, коли кожному в руки вручать спеціальний апарат за допомогою, якого, можна буде, ймовірніше, за все, голосувати на наступних парламентських та президентських виборах. Уявімо собі, що .ви тримаєте в руках, дарований президентом смартфон, де ви отримали даровану президентом тисячу і ви може взяти участь в опитуванні", - сказав Клочок.



Він додав, що "Дія" перетворюється на політтехнологічний інструмент.



"Хороша ідея з самого початку, що стосується "Дії" - це цифрові документи, які ви можете використовувати будь-де перетворюється у банальний політтехнологічний інструмент, за допомогою якого і бюджетних коштів, будуть займатися фактично прямим підкупом виборців. Ось про що ця ідея з роздачею смартфонів", - підсумував експерт.





Президент Воломир Зеленський заявив, що навесні 2022 року усі вакциновані громадяни віком від 60 років матимуть змогу отримати безкоштовний смартфон від держави.