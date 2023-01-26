Найскладніша ситуація з енергією зараз на Львівщині, Вінниччині, Одещині та Київщині
Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російських обстрілів України 26 січня, найскладніша ситуація з енергією склалася на Львівщині, Вінниччині, Одещині та Київщині
Про це він повідомив у вечірньому зверненні.
Зеленський також підкреслив, що наразі обмеження діють у більшості регіонів.
"Станом на цей час обмеження постачання електрики є в більшості наших регіонів. Найскладніша ситуація – в Одеській області, на Львівщині, у Вінницькій, Київській", - сказав президент.
- У четвер, 26 січня, Росія атакувала Україну ракетами. У напрямку Києва протиповітряна оборона збила понад 20 ракет. Станом на 15:00 відомо про 11 загиблих цього дня.
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