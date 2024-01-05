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Рукола, груша та сир. Найсмачніший салат для вибагливих гурманів

5 січня, 2024 п'ятниця
13:00
рецепти Салат з руколою

Салат з руколою дуже апетитний за рахунок поєднання сиру з пліснявою, груші та самих листів салату. Прекрасний пікантний салат для будь якої нагоди! Легкий та смачний під келих шампанського або ігристого напівсухого білого вина!

рецепт салату з руколою

Інгредієнти для салату з руколою:

  • рукола - 30 г
  • груші - 1 шт.
  • цибуля - 0.5 шт.
  • сир з пліснявою - 50 г 
  • кедрові горішки - 50 г
  • лимони - 0.5 шт.
  • оливкова олія 5 стол. л.
  • сіль - за смаком
  • перець чорний мелений - за смаком
  • паприка - за смаком

Покрокове приготування салату з руколою:

  • руколу промийте в холодній воді, обсушіть паперовими рушниками, розкладіть листочки тонким шаром на плоскій тарільці
  • цибулю очистіть від шкірки, промийте і наріжте тонким пір'ям або півкільцями, відправте до руколи
  • грушу вимийте, розріжте навпіл, видаліть серцевину та кісточки, наріжте фрукт тонкими пластинами 
  • викладіть наступним шаром салат
  • збризкайте груші соком свіжого лимона
  • на грушу викладіть наступним шаром сир із пліснявою, нарізаний або подрібнений руками невеликими шматочками
  • суху сковорідку нагрійте, насипте кедрові горішки обсмажуватись (не забувайте помішувати, інакше горішки пригорять) зазвичай достатньо кількох секунд на сильному вогні
  • посипте половину порції горішків на салату
  • далі повторіть усі шари знову
  • посоліть салат за потребою 
  • полийте салат невеликою кількістю оливкової олії
  • поперчіть до смаку
  • перемішайте салат вже у себе в тарілці.

Смачного!

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