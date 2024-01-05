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Рукола, груша та сир. Найсмачніший салат для вибагливих гурманів
Салат з руколою дуже апетитний за рахунок поєднання сиру з пліснявою, груші та самих листів салату. Прекрасний пікантний салат для будь якої нагоди! Легкий та смачний під келих шампанського або ігристого напівсухого білого вина!
Інгредієнти для салату з руколою:
- рукола - 30 г
- груші - 1 шт.
- цибуля - 0.5 шт.
- сир з пліснявою - 50 г
- кедрові горішки - 50 г
- лимони - 0.5 шт.
- оливкова олія 5 стол. л.
- сіль - за смаком
- перець чорний мелений - за смаком
- паприка - за смаком
Покрокове приготування салату з руколою:
- руколу промийте в холодній воді, обсушіть паперовими рушниками, розкладіть листочки тонким шаром на плоскій тарільці
- цибулю очистіть від шкірки, промийте і наріжте тонким пір'ям або півкільцями, відправте до руколи
- грушу вимийте, розріжте навпіл, видаліть серцевину та кісточки, наріжте фрукт тонкими пластинами
- викладіть наступним шаром салат
- збризкайте груші соком свіжого лимона
- на грушу викладіть наступним шаром сир із пліснявою, нарізаний або подрібнений руками невеликими шматочками
- суху сковорідку нагрійте, насипте кедрові горішки обсмажуватись (не забувайте помішувати, інакше горішки пригорять) зазвичай достатньо кількох секунд на сильному вогні
- посипте половину порції горішків на салату
- далі повторіть усі шари знову
- посоліть салат за потребою
- полийте салат невеликою кількістю оливкової олії
- поперчіть до смаку
- перемішайте салат вже у себе в тарілці.
Смачного!
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