Найсвідомішими щодо зменшення споживання електроенергії стали мешканці Чернігівської області, - Укренерго
Київ та весь центральний регіон провели вечір 15 жовтня без примусових обмежень споживання електроенергії
Це прямий результат того, що у вечірні години українці свідомо обмежили користування електроприладами, повідомляють в Укренерго.
Споживачі Києва та області разом зменшили споживання на 7%. Найсвідомішими щодо зменшення споживання стали мешканці Чернігівської області, їх результат - майже 20%.
"Ви допомогли енергетикам подолати наслідки чергового варварського обстрілу енергетичної інфраструктури, а також вберегли регіон від примусових відключень електроенергії.
Ми щиро дякуємо споживачам за кожен не спожитий ввечері кіловат електроенергії та за кожну вимкнену лампочку або електроприлад. І головне - коли ви обмежуєте власне споживання, це дає змогу нашим диспетчерам не вводити графіки примусових відключень. Кожна виключена у вечірню годину пральна машина - це можливість для інших бути зі світлом", - йдеться у повідомленні Укренерго.
- Нагадаємо, НЕК "Укренерго" наразі відмовляється від запровадження графіків аварійних відключень світла в Україні
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