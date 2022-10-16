Це прямий результат того, що у вечірні години українці свідомо обмежили користування електроприладами, повідомляють в Укренерго.

Споживачі Києва та області разом зменшили споживання на 7%. Найсвідомішими щодо зменшення споживання стали мешканці Чернігівської області, їх результат - майже 20%.

"Ви допомогли енергетикам подолати наслідки чергового варварського обстрілу енергетичної інфраструктури, а також вберегли регіон від примусових відключень електроенергії.

Ми щиро дякуємо споживачам за кожен не спожитий ввечері кіловат електроенергії та за кожну вимкнену лампочку або електроприлад. І головне - коли ви обмежуєте власне споживання, це дає змогу нашим диспетчерам не вводити графіки примусових відключень. Кожна виключена у вечірню годину пральна машина - це можливість для інших бути зі світлом", - йдеться у повідомленні Укренерго.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" наразі відмовляється від запровадження графіків аварійних відключень світла в Україні