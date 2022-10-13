"Вистояли у найбільшій атаці на енергетику в історії": Укренерго наразі відмовляється від аварійних відключень
НЕК "Укренерго" наразі відмовляється від запровадження графіків аварійних відключень світла в Україні
Про це написав голова правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький у Facebook
"Вчора ввечері у Києві, області і всьому центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження, з 19:55 були зняті обмеження у північно-східних областях нашої держави. Протягом сьогоднішнього дня ні вранці, ні ввечері введення графіків аварійних відключень поки що не планується", - йдеться в повідомленні.
Згідно з його слів, це стало можливим, по-перше, завдяки тому, що фахівці Укренерго та обленерго стабілізували енергопостачання у всіх областях України. А, по-друге, тому, що українські громадяни, зокрема і мешканці центру України, ввечері ощадливо споживали електроенергію.
"Разом ми вистояли у напевно найбільшій ракетній атаці на енергетичну інфраструктуру в історії. Ми продовжуємо підвищувати надійність роботи наших мереж. Чи будуть обмеження надалі, залежить насамперед від того, чи не буде нових обстрілів та руйнувань. Обмеження - завжди крайній і вимушений захід", - написав Кудрицький.
Він зауважив, що ми маємо бути готовими до нових атак ворога.
- 10 жовтня після ракетного обстрілу українців закликали обмежити використання електроприладів та споживання електроенергії у період із 17:00 до 22:00 понеділка для стабілізації енергосистеми.
- Також цього дня попередили про те, що віялові відключення світла можуть знадобитися протягом кількох днів.
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