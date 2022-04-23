Найважча ситуація по області на східному напрямку Запоріжжя, яке межує із зоною ООС, — голова Запорізької ОВА
Олександр Старух зазначив, що найбільше страждають міста, які розташовані у східному напрямку від міста Гуляйполе і далі в напрямку до Донецької області
"На цьому напрямку найбільші бої, там найбільші обстріли й відповідно найгірша гуманітарна ситуація, бо частина людей не могла, або не хотіла виїхати, тож вони у важкій ситуації зараз", – сказав Старух в етері Еспресо.
Голова Запорізької ОВА додав, що по самому Запоріжжю також тривають ракетні обстріли, проте ситуація контрольована військами ЗСУ: "Уже півтора місяця наші хлопці тримають рубежі. Сподіваємось, скоро українські війська підуть у наступ і звільнять українські території, які були захоплені російським ворогом".
- Додамо, що російські окупаційні війська на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя використовують терористичні методи, відбираючи у місцевих їх власність, поширюючи фейки про бажання громадян увійти до складу РФ та повертаючи "радянське минуле"
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