На Запоріжжі рашисти відбирають у місцевих авто та змушують торгувати з Кримом, - ОДА

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Повідомляється, що окупанти відібрали у чотирьох представників правоохоронних органів табельну зброю, а у Пологівському районі відібрали автомобілі "Опель Кадет", "ВАЗ-21053" та шкільний автобус "БАЗ А07903".

Мешканець Василівки розповів, що окупанти не пускають гуманітарку, тому що везуть з Криму все російське, а підприємців змушують торгувати цими товарами. Ціни в магазинах та аптеках у 3-4 рази вищі, ніж були до вторгнення.

У Мелітополі та Бердянську місцеві-колаборанти та "представники лівих сил" провели мітинги щодо відзначення дня народження Леніна. Окрім того, російські пропагандисти поширюють фейки, нібито мешканці Запорізької області хочуть увійти до складу РФ.

"Через небезпеку артилерійських обстрілів поблизу Оріхова Запорізька обласна військова адміністрація переконливо просить утриматися від поїздок у цьому напрямку. Також звертаємо увагу, що через погані погодні умови та незадовільний стан доріг, що наразі розмиті дощами, не варто пробувати рухатися у напрямку Василівки", - пишуть в ОДА.

Натомість у Мелітополі містяни кріплять на лобове скло машин окупантів листівки: "Російський окупант — знай! Мелітополь — це Україна. Кожен мешканець — це партизан. Чекай!". Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що місцеві партизани вже ліквідували понад 100 окупантів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 квітня, у Вільнянському районі Запорізької області впав літак Ан-26, який виконував технічний рейс. Причиною катастрофи став туман та низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори

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